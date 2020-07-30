2020 Mısır alım fiyatları ne kadar? Darı fiyatları 2020'de ne kadar oldu? Bakan açıkladı!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli mısır alım fiyatını açıkladı. Pakdemirli açıklamasında, geçen seneki fiyatların %15 oranında arttığını ifade etti. Peki 2020 Mısır alım fiyatları ne kadar? Darı fiyatları 2020'de ne kadar oldu? İşte güncel mısır fiyatları!

2020 Mısır alım fiyatları ne kadar? Darı fiyatları 2020'de ne kadar oldu?

Bu yıl tarlasında mısır eken çiftçiler 2020 darı alım fiyatları ne kadar olacağını merak ediyordu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 2020 mısır fiyatlarını açıkladı. Bu yıl geçtiğimiz yıla oranla %15 mısır fiyatlarında artış sağlandı. Pakdemirli açıklamasında, darı fiyatları 2020 yılı için, geçen yıl 1150 lira olan mısır alım fiyatını, bu sene yüzde 15 artırarak 1325 lira olarak belirlediklerini bildirdi.

Pakdemirli, 2020 mısır fiyatları için açıklamasını yazılı olarak yaptı. Pakdemirli Toprak Mahsulleri Ofisi olarak buğday, arpa, nohut, mercimek ve fındıkta olduğu gibi mısırda da hasat öncesi alım fiyatlarını belirlediklerini belirtti.

Bakan Pakdemirli, "Akdeniz, Güneydoğu, İç Anadolu ve Ege Bölgesinde önemli bir tarımsal ürün olan, yaklaşık 300 bin üretici tarafından üretilen ve bugünlerde hasadı başlayacak mısırda alım fiyatlarını açıklıyoruz. Geçen yıl 1150 lira olan fiyatı bu sene yüzde 15 artırarak 1325 lira olarak belirledik. Bütün üreticilerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı. (AA)

