2020 yılı otomobilde KDV ve ÖTV indirimi geldi mi? Bakan Albayrak açıkladı!

Bakan Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı KDV indirimi paylaşımının ardından vatandaşlar 2020 yılı arabalarda ÖTV indirimi ne kadar olacak, 2020 yılı otomobillerde KDV indirimi olacak mı sorularının cevabını araştırmaya başladı. 2019 yılının bitimiyle birlikte hayatımıza giren koronavirüsten dolayı bir anda sıfır araçların fiyatları aşırı derecede yükseldi. Sıfır km araç almak isteyen vatandaşlar, ÖTV indiriminin yapılacağı tarihi beklemeye başladı. 2020 ÖTV indirimi ilk olarak engelliler için yapılmıştı. Peki ÖTV indirimi gelecek mi?

2020 ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Bakan Allbayrak'ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı KDV indirimi açıklamasının ardından yeni KDV indirimi ve ÖTV indirimi haberi bekleniyor. Albayrak yaptığı açıklamada, sinema, tiyatro, müze gibi yerlerdeki KDV oranının %8 yerine %1'e indirdiklerini belirtti. Müjdeli bir şekilde gelen haberin ardından, sıfır araç alacak vatandaşlar, otomobilde ÖTV ve KDV indirimi olacak mı diye merak ediyorlar.

OYDER BAŞKANI: "ÖTV İNDİRİMİ GELMEZ"

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV indirimi beklemediklerini, Haziran ayı satışlarının gayet iyi olduğunu, faizlerin düşmesi ile birlikte sıfır araç piyasasının oldukça hareketli olduğunu belirtti. Lakin devlet tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklamanın yapılması ile birlikte haberimizden detaylara ulaşabilirsiniz.