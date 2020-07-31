2020 yılı otomobilde KDV ve ÖTV indirimi geldi mi? Bakan Albayrak açıkladı!

Bakan Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı KDV indirimi paylaşımının ardından vatandaşlar 2020 yılı arabalarda ÖTV indirimi ne kadar olacak, 2020 yılı otomobillerde KDV indirimi olacak mı sorularının cevabını araştırmaya başladı. 2019 yılının bitimiyle birlikte hayatımıza giren koronavirüsten dolayı bir anda sıfır araçların fiyatları aşırı derecede yükseldi. Sıfır km araç almak isteyen vatandaşlar, ÖTV indiriminin yapılacağı tarihi beklemeye başladı. 2020 ÖTV indirimi ilk olarak engelliler için yapılmıştı. Peki ÖTV indirimi gelecek mi?
Bakan Allbayrak'ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı KDV indirimi açıklamasının ardından yeni KDV indirimi ve ÖTV indirimi haberi bekleniyor. Albayrak yaptığı açıklamada, sinema, tiyatro, müze gibi yerlerdeki KDV oranının %8 yerine %1'e indirdiklerini belirtti. Müjdeli bir şekilde gelen haberin ardından, sıfır araç alacak vatandaşlar, otomobilde ÖTV ve KDV indirimi olacak mı diye merak ediyorlar.
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV indirimi beklemediklerini, Haziran ayı satışlarının gayet iyi olduğunu, faizlerin düşmesi ile birlikte sıfır araç piyasasının oldukça hareketli olduğunu belirtti. Lakin devlet tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklamanın yapılması ile birlikte haberimizden detaylara ulaşabilirsiniz.
KDV indirimlerinin yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere yapılması bekleniyor. KDV indirimi hakkından açıklama Resmi Gazete üzerinde yayımlandı. Bakan Albayrak konu hakkında açıklamayı resmi twitter hesabından yaptı.
Bayram müjdesi veren bakan Albayrak, şu değerlendirmede bulundu:
"İş yeri kira stopajını yüzde 20'den yüzde 10'a, yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik. Ayrıca, KDV oranı yüzde 8 olan konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV'yi yüzde 1'e indirdik."
Albayrak, esnafı her alanda desteklemek için üzerlerine düşeni yaptıklarına işaret ederek, "Bu indirimler esnafımıza ve milletimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüleceği hizmetler ise yeme-içme, sinema-tiyatro-müze giriş ücreti ile konaklama oldu.
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