2021 AGİ ne kadar oldu? Bekar, evli, eşi çalışanlar ve eşi çalışmayanlar için 2021 AGİ ücretleri

Asgari ücretin 2021 yılında ne kadar olacağı milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından merak ediliyordu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun görüşmeleri sona erdi ve 2021 asgari ücret miktarı miktarı 2 bin 825 TL olarak belirlendi. Vatandaşlar bir yandan da AGİ 2021 ile ilgili araştırmalar da başladı. Şimdi vatandaşlar 2021 AGİ ne kadar oldu sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 2021 AGİ tablosu belli oldu mu? İşte 2021 AGİ ücretleri ve 2021 AGİ tahmini ile ilgili detaylar...
Açılımı Asgari Geçim İndirimi olan AGİ, bir işçinin kendisiyle birlikte bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen bir indirim olarak geçiyor. Çalışanın medeni durumuna ve sahip olduğu çocuk sayısına göre farklılık gösterebiliyor. Sigortalı çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanmasından sonra toplam gelirden çıkarılarak vergiden muaf bırakılmasına karşılık geliyor. Bazı vatandaşlar bu indirimden faydalanamıyor.
Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı, kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabının yanında çalışanlar, özel hizmetlerde çalışan şoförler, özel inşaat sahipleri tarafından ücretle çalıştırılan inşaat işçileri ve gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmadığı için Danıştay’ın müspet mütalaası ile Maliye Bakanlığı tarafından bu kapsama alınanlar yararlanmıyor. Bunların yanı sıra ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler, dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler ve başka bir kanun hükmü uyarınca ücretinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayan vatandaşlar yararlanmıyor.
AGİ 2021 zammı asgari ücret oranının açıklanmasının ardından netlik kazandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliği yaptığı toplantıda 2021 yılı asgari ücret miktarı 2 bin 825 TL olarak belirlendi. 2021 yılında asgari ücret zammı yüzde 21,56 oranında verildi.
Daha önce yapılan zamda bekar AGİ tutarı 220,73 TL olmuştu. Evli eşi çalışmayan AGİ tutarı ise 264,87 TL idi. Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu AGİ tutarı ise 297.98 TL olarak belirlenmişti. Tutarlar, evli eşi çalışmayan 2 çocuklu için 331,09 TL, evli eşi çalışmayan 3 çocuklu için 375,23 TL olmuştu.
Bekar, evli, eşi çalışan, 2 çocuğu olan gibi, işçinin durumuna göre verilen AGİ 2021'de yüzde 21,56 oranında zamlandı. AGİ bekar işçi, evli işçi, bir çocuğu olan işçi ya da iki çocuğu olan işçi gibi belirli durumlara göre değişerek veriliyor.
2021 yılı sonuna kadar ödenecek en düşük AGİ tutarı bekarlara 268,31 TL olarak açıklandı. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) bekar bir işçiye net 268,319 TL olarak verilecek.
Bekar, evli ya da çocuk sayısına göre değişen 2021 AGİ tablosu şu şekilde:
Bekar 268,31 TL
Evli eşi çalışmayan 321,97 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,12 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,12 TL
Evli eşi çalışan 268,31 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL
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