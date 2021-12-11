2021 Aralık FED toplantısı ne zaman? Faiz kararı ayın kaçında açıklanacak?

Jerome Powell’ın konuşmalarının ardından FED faiz kararı belli olmuş olacak. Piyasalar, Amerikan Merkez Bankası Fed'in belirleyeceği faiz kararını beklemeye koyuldu. Peki 2021 Aralık FED toplantısı ne zaman açıklanacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Piyasalar FED faiz kararının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Amerikan Merkez Bankası Fed'in belirleyeceği faiz kararını beklemeye koyuldu. Sene içerisinde belirlenen takvim doğrultusunda bir araya gelen FED, 2021’in toplantısını Aralık ayında gerçekleştirecek.

Toplantılar 14 ve 15 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleşecek. ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın akşam saatlerinde açıklama yapması beklenmekte.

Ayrıca FED bir önceki toplantısının 4 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirmişti. ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmemiş ve yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini açıklamıştı.



