FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2021 asgari ücret kararı Resmi Gazete'de

2021 asgari ücret kararı Resmi Gazete'de

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.12.2020 10:45 | Son Güncelleme

2021'de geçerli olacak asgari ücrete ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

2021 asgari ücret kararı Resmi Gazete'de

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan tebliğde, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 4 Aralık'ta başlayan çalışmalarının 28 Aralık'ta tamamladığı hatırlatıldı.

Tebliğde, "İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı ücretinin 1 Ocak-31 Aralık 2021 arasında 119 lira 25 kuruş olarak tespitine işçi temsilcilerinin muhalefetine karşı oy çokluğuyla karar verildi." ifadeleri yer aldı.

Asgari ücret, 2021 yılı için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti.

KAYNAK: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi
Kırmızı etle yarışıyor! Fiyatı yüzde 30 arttıKırmızı etle yarışıyor! Fiyatı yüzde 30 arttı
Nakdi Ücret Desteği ödeme tarihi belli oldu mu?Nakdi Ücret Desteği ödeme tarihi belli oldu mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi
Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi
Çin'in ürettiği koronavirüs aşısı Türkiye'de
Çin'in ürettiği koronavirüs aşısı Türkiye'de
İşten çıkarma yasağı süresi iki ay daha uzatıldı!
İşten çıkarma yasağı süresi iki ay daha uzatıldı!
Türkiye ile İngiltere arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı
Türkiye ile İngiltere arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı
2021'de altın mı almalı yoksa ev mi?
2021'de altın mı almalı yoksa ev mi?
Yapılandırmada başvuru süreci uzadı
Yapılandırmada başvuru süreci uzadı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu!
Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu!
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Asgari ücret zammı bugün açıklandı!
Asgari ücret zammı bugün açıklandı!
Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama
Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama
Türk-İş'ten son toplantı öncesi flaş açıklama
Türk-İş'ten son toplantı öncesi flaş açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Selçuk duyurdu! Aralık ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak’ta ödenecek
Bakan Selçuk duyurdu! Aralık ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak’ta ödenecek
Kırmızı etle yarışıyor! Yumurtanın kep fiyatı yüzde 30 arttı
Kırmızı etle yarışıyor! Fiyatı yüzde 30 arttı
Bankaların kredi faiz oranları... 30 Aralık 2020 ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları! Kredi faiz oranları arttı!
Bankaların güncel kredi oranları!
Evde bakım maaşı 2021... 2021 Ocak ayı evde bakım aylığı ne kadar ve ne zaman yatacak? Evde bakım parası arttı mı, zam geldi mi?
2021 evde bakım maaşı arttı!
Yaşlılık maaşı 2021 son durum... 2021 yaşlı aylığı (65 yaş) ne kadar arttı? Yaşlılık parası Ocak 2021'de ne zaman, ne kadar verilecek?
2021 yaşlılık aylığı arttı!
Ocak ayı Nakdi Ücret Desteği zammı 2021... Ocak'ta ücretsiz maaş izni ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı?
Nakdi Ücret Desteği ödeme tarihi belli oldu mu?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.