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2021'de başlamıştı 'Dünya'nın çevresini 260 kez dolaşacak mesafe'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT gönderi dağıtımında kullanılan elektrikli skuterlera ilişkin, "Gönderi dağıtımında kullanılan e-Skuterler 10,4 milyon kilometre yol yaptı, Dünya’nın çevresini yaklaşık 260 kez dolaşacak mesafeye ulaştı" dedi.

2021'de başlamıştı 'Dünya'nın çevresini 260 kez dolaşacak mesafe'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT dağıtım hizmetlerinde kullanılan elektrikli skuterlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Elektrikli skuterlerin (e-Skuter) PTT bünyesinde ilk olarak 2021 yılı itibarıyla kullanılmaya başlandığını hatırlatan Uraloğlu, özellikle gençler arasında da yoğun bir şekilde kullanılan mikro hareketlilik araçlarının gönderi dağıtım hizmetlerinde de kullanılmasıyla fosil yakıt kullanımının önüne geçildiğinin altını çizdi.

2021 de başlamıştı Dünya nın çevresini 260 kez dolaşacak mesafe 1

"PTT E-SKUTERLER İLE GÖNDERİ TESLİMİ YAPIYOR, BU SAYEDE KARBON EMİSYONUNU AZALTIYOR"

2021’de 100 adet elektrikli skuter ile başlayan uygulamanın 2026 Haziran sonu itibarıyla bin 50 adet e-Skuter ile devam ettiğini belirten Uraloğlu, "Ulaşım konusundaki yeni eğilimler ve ihtiyaçlar doğrultusunda Bakanlık olarak doğa dostu uygulamalar geliştirmeye devam ediyoruz. PTT dağıtım görevlileri fosil yakıt kullanan araçlar yerine yeşil enerji kullanan e-Skuterler ile gönderi teslimi yapıyor, bu sayede karbon emisyonunu azaltıyor. Ayrıca trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yüksek hareket kabiliyeti ile zamandan tasarruf edilmesini de sağlıyor" diye konuştu.

2021 de başlamıştı Dünya nın çevresini 260 kez dolaşacak mesafe 2

"E-SKUTERLER 10,4 MİLYON KİLOMETRE YOL YAPTI, DÜNYA’NIN ÇEVRESİNİ YAKLAŞIK 260 KEZ DOLAŞACAK MESAFEYE ULAŞTI"

PTT’nin elektrikli skuterları kullanmaya başlamasından bu yana kargo hariç yaklaşık 89,6 milyon gönderinin sahiplerine ulaştırıldığının altını çizen Uraloğlu, "Gönderi dağıtımında kullanılan e-Skuterler 10,4 milyon kilometre yol yaptı, Dünya’nın çevresini yaklaşık 260 kez dolaşacak mesafeye ulaştı. PTT, e-Skuterler ile 312 bin litre fosil yakıt kullanımının önüne geçti. Daha etkin ve hızlı bir şekilde dağıtım yapılarak dar ve araç hareketliliğinin zor olduğu alanlarda hızlı ve çevreci bir ulaşım yöntemiyle gönderilerin teslimi gerçekleştiriliyor. Ayrıca yaya olarak dağıtım yapılmasına kıyasla yüzde 20 zamandan tasarruf ediliyor" açıklamasında bulundu.

2021 de başlamıştı Dünya nın çevresini 260 kez dolaşacak mesafe 3

Doğa dostu çevreci ulaşım aracı elektrikli skuterlerin hızının saatte 25 kilometreye çıkabildiğini ve tek şarj ile 40 kilometre mesafe gidebildiğini kaydeden Uraloğlu, "Kullanılmaya başladığı günden itibaren Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa olmak üzere dört büyük ilde toplam 62,5 milyon gönderi dağıtıldı. Söz konusu illerdeki elektrikli skuter ile dağıtılan gönderi adedi toplam gönderi adedinin yüzde 69’una karşılık geliyor" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
PTT skuter Abdulkadir Uraloğlu
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