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2021’in şampiyonları belli oldu: İşte en çok satılan otomobiller

06.01.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en fazla satışı gerçekleştirilen marka Fiat olurken, bunu sırasıyla Renault ve Volkswagen izledi. Raporda pazarın yüzde 86,6'lık oranını vergisi düşük araçların oluşturduğu dikkat çekti. İşte detaylar…

2021’in şampiyonları belli oldu: İşte en çok satılan otomobiller

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 4,6 azalarak 737 bin 350 oldu. Otomobil satışları ise 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,9 azalarak 561 bin 853 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 7,9 yükselişle 175 bin 497 adede ulaştı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, geçen yıl binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 121 bin 254 adetle ilk sırada yer aldı. Renault 81 bin 280 satışla ikinci ve Volkswagen (VW) de 68 bin 186 satışla üçüncü sırada yer aldı. Ford 67 bin 269 satışla dördüncü ve Toyota da 52 bin 588 satışla beşinci sırada konumlandı.

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OTOMOBİL SATIŞLARINDA RENAULT LİDER

Geçen yıl en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 75 bin 561 adetle Renault oldu. Bunu 73 bin 81'le Fiat ve 53 bin 523 satışla da VW izledi. Toyota, 45 bin 899 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Hyundai 36 bin 935 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Geçen yıl 41 markanın yer aldığı listede, tüm markalardan satış yapıldı. Bu dönemde, 11 Bentley, 16 Lamborghini, 22 Ferrari, 33 Aston Martin, 101 Maserati, 138 Jaguar ve 627 Porsche satışı gerçekleştirildi.

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında 53 bin 217 satışla Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 48 bin 173 satışla Fiat ve 14 bin 663 satışla VW izledi. Peugeot 9 bin 970 satışla dördüncü ve Dacia da 7 bin 194 satışla beşinci oldu.

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ARALIK AYINDA EN ÇOK SATILAN 5 MARKA

2021 yılı aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise 2020 yılı aralık ayına göre yüzde 40,3 azalarak 62 bin 243 oldu. 2021 yılı aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46 azalışla 43 bin 559 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 20,7 azalışla 18 bin 684 seviyesinde kaydedildi.

Renault aralık satışlarında, 10 bin 665'le ilk sırada yer aldı. Renault'yu 10 bin 350 satışla Fiat ve 7 bin 65 satışla Ford takip etti. Toyota 6 bin 629 satışla dördüncü, VW 3 bin 282 satışla beşinci sırada yer aldı.

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