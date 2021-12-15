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2021 KYK burs sonuçları açıklandı mı? e- Devlet'ten KYK burs başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

15.12.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından KYK bursuyla ilgili duyuru önceki gün geldi. 10 Kasım'da başvurular sona ermişti. İlgiyle takip edilen ise açıklandı. Peki 2021-2022 KYK burs sonuçları nasıl sorgulanır? İşte e- Devlet'ten KYK burs başvuru sonuçları sorgulama...

2021 KYK burs sonuçları açıklandı mı? e- Devlet'ten KYK burs başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

KYK burs başvuru sonuçları öğrenciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. KYK ödemeleri geri ödemeli(burs) ve geri ödemesiz(kredi) olarak yapılıyor. İşte KYK burs sonucu sorgulama...

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA!

KYK burs başvuru sonuçları öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Lisans ve önlisans öğrencileri KYK sonuçlarını e-devlet ekranı üzerinden araştırmaya başladı. geri ödemeli(burs) ve geri ödemesiz(kredi) olarak yapılan ödemeler için Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu yaptığı açıklamada, 'Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.' şeklinde konuşmuştu.

Sonuçlar önceki gün açıklandı. Bakan Kasapoğlu tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili genç arkadaşlarım, sabırsızlıkla beklediğiniz "GSB Burs ve Öğrenim Kredisi" sonuçları açıklandı. Herkese hayırlı olsun."

KYK BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan KYK burs sonuçları e-devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Ayrıca burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekmekte. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından ise yapılamıyor.

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Anahtar Kelimeler:
KYK
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