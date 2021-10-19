2021 Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Mazot gübre desteği sorgulama nasıl yapılır?

Bakan Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada üreticilerin bazı destek ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi ilan etmişti. “Mazot gübre desteği ne zaman yatacak?” sorusu bu sebeple merak ediliyor. Peki mazot gübre desteği ne zaman yatacak?

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

"Mazot gübre desteği ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı merak ediliyor .Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından 8 Ekim Cuma gününden itibaren mazot gübre desteği ödemelerinin hesaplara aktarılacağı açıklanmıştı.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından üreticileri desteklemeye devam ettiklerini ifade etmişti ve şu paylaşımda bulunmuştu:

"Hububat, baklagil dane mısır desteği kapsamında 4 milyon 362 bin lira, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 11 milyon 613 bin lira, mazot gübre desteği kapsamında 2 milyon 237 bin lira, sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 570 bin lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 624 bin lira olmak üzere toplam 19 milyon 408 bin liralık destek ödemelerini 8 ekim cuma günü üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz."

Baklagil dane mısır desteği, hububat, sertifikalı tohum üretim desteği, mazot gübre desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteğinden faydalanan kişiler hesaplarını kontrol ederek, ödemelerin yatıp yatmadığını öğrenebilirler.



