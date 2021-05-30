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2021 memur zammı yüzde kaç olacak? İşte kalem kalem Temmuz ayı zammı ile birlikte memur maaşı hesaplaması!

30.05.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar memurlara yapılan zamları araştırmaya devam ediyor. Uygulanan son zam oranlarının ardından Haziran ayında belli olacak enflasyona göre Temmuz ayı zammı uygulanmış olacak. Peki 2021 memur zammı yüzde kaç olacak? Temmuz ayı memur zammı ne kadar olacak? İşte kalem kalem Temmuz ayı zammı ile birlikte memur maaşı hesaplaması...

2021 memur zammı yüzde kaç olacak? İşte kalem kalem Temmuz ayı zammı ile birlikte memur maaşı hesaplaması!

Bu sene memurlara maaşlarına uygulanacak zam oranları gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak belirlenen enflasyona göre memur maaşlarına zam yapılmıştı. Haziran ayında belli olacak yeni enflasyon oranlarına göre Temmuz ayı zammı da uygulanmış olacak. Peki 2021 memur zammı yüzde kaç olacak?

2021 MEMUR ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK? 2021 TEMMUZ AYI ZAMMI İLE BİRLİKTE MEMUR MAAŞI HESAPLAMASI...

Enflasyon oranları memur ve emekli maaşına yapılacak zammın belirlenmesinde etkili olmakta. 3 Haziran Perşembe günü Mayıs ayı ile ilgili enflasyon rakamları açıklanmış olacak. Beklenti anketlerine paralel sonuçla 5 aylık enflasyon %6.80’e çıkmış olacak. Tahminler içinde yüzde 1.73’lük aylık enflasyon olması haline 5 aylık kümülatif enflasyon yani zammı tayin edecek oran ise %7.28’e yükselmiş olacak.

Beklenti anketine paralel Mayıs enflasyonunun ardından memur ve memur emeklisi yüzde 3.8 fark alacakken, aylık enflasyonun %1.73’e ulaşması halinde fark %4.28’e kadar çıkacak. Haziran ayında enflasyon sıfır dahi çıksa Temmuzda maaşlara %3’lük toplu sözleşmesine ek olarak %4.28 fark yansıtılmış olacak. SSK ve Bağkur emeklisi de bu kapsamda ikinci 6 ay için %6.80-7.28 civarında zam almış olacak.

Güncel memur maaşları ise şu anda aşağıdaki gibi ödenmekte. Haziran enflasyonunun belirlenmesinden sonra Temmuz zammının da açıklanması bekleniyor.

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Memur
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