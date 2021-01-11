2021 Ocak ayı evde bakım aylığı ne kadar ve ne zaman yatacak? Ocak ayı evde bakım parası arttı mı? Evde bakım maaşına ne kadar zam geldi mi?

Bakıma muhtaç olan hasta ya da yaşlı kişilerin evde bakımlarının yapılması, ihtiyaçlarını asgari düzeyde karşılayabilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım aylığı veriliyor. 2021 asgari ücretin değişmesi ile 2021 evde bakım maaşı ne kadar olduğu araştırılıyor. 2021 Ocak ayında evde bakım aylığı zamlandı mı? Peki 2021 Ocak ayı evde bakım parası ne zaman verilecek? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET ARTTI ÖDEMELER DE ARTTI!

İhtiyaç sahibi olan hasta ve yaşlı kişilere düzenli olarak verilen evde bakım maaşı alma şartları araştırılıyor. Evde bakım parası nasıl alınır ve kimlere verilir merak edenler için detaylar haberimizde!

Kıdem tazminatı tavanı 7.117.17 liradan 8651.62 liraya yükseldi.

İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişiklik gösterdi; 1168.27 lira alanın maaşı 1420.14 liraya, 1389.37 lira alanın maaşı 1688.91 liraya, 2336.53 lira alanın maaşı 2840.28 liraya çıktı.

İş görmezlik ödeneğine asgari ücrete yapılan yüzde 21.56 oranında zam geldi.

Doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 31.39 liradan 38.15 liraya, en yüksek ise 235.44 liradan 286.20 liraya yükseldi.