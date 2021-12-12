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2022 AGİ ne kadar olacak? Evli, bekar ve çocuklu AGİ ücretleri hesaplaması...

12.12.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni seneye yaklaşırken vatandaşlar "2022 AGİ ne kadar olacak?" sorusunu sorguluyor. Asgari Geçim İndirimi'nin, farklı etkenlere göre değişim gösterdiği bilinmekte. Asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte evli, bekar ve çocuklu AGİ ücretleri açıklanacak...

2022 AGİ ne kadar olacak? Evli, bekar ve çocuklu AGİ ücretleri hesaplaması...

"2022 AGİ ne kadar?" sorusu merak edilirken, asgari ücret zammının belirleneceği son toplantı için geri sayım başladı. 7 Aralık'ta yapılan ikinci toplantının ardından üçüncü toplantı da 9 Aralık 2021'de gerçekleştirilmişti. Şimdi gözler bakanlıkta yapılacak 4. ve son toplantıda olacak.

2022 AGİ ÜCRETLERİ HESAPLAMASI!

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2022 AGİ ücretleri Asgari ücret tespit komisyonunun toplantısı sonrası belli olacak. Yeni yıla yaklaşırken özellikle çalışan kesim evli, bekar, çocuklu için Asgari Geçim İndirimi zam oranını takip ediyor. Asgari ücret zam görüşmeleri için ilk toplantı 1 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşmişti.

Asgari Geçim İndirimi kişinin medeni haline göre farklılık gösteriyor. AGİ'de yeni oranlar asgari ücrete yapılacak zam sonrası duyurulmuş olacak.

2021 AGİ NE KADAR?

2021 senesinde bekar AGİ ücreti 268,31 TL, evli ve eşi çalışmayan için 321,98 TL ödenmekte.

İşte 2022 yılı AGİ tablosu:

Bekar 268,31TL
Evli eşi çalışmayan 321,98 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışan 268,31 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

AGİ'DEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi AGİ hesaplanırken, işçinin bekar veya evli olması, evliyse eşinin çalışıyor ya da çalışmıyor olması, sahip olunan çocuk sayısı gibi maddeler, alınacak olan AGİ rakamını belirleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Ücretleri gerçek usulden vergilendirilen tüm çalışanlar, yani gerçek kişiler, bu indirimden faydalanabilir ve AGİ alabilir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. Maddesi içeriğinde yer alan bilgiye göre ücret geliri elde edenler, AGİ almaktadır.

AGİ, bir işçinin, bekar ya da evli olması, çocuğunun olması ya da olmaması gibi birçok maddeye göre değerlendirilen ve devlet tarafından asgari geçim indirimi olarak işçiye aylık olarak ödenen bir rakamdır.

İşverenler, her ay bu rakamı çalışanlarına ödemekle yükümlüdür ve ödedikleri bu rakam, işverenin gelir vergisinden düşürülmektedir.


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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret AGİ
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