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2022 AGİ ne kadar olacak? Evli ve bekar için AGİ hesaplaması

10.12.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralık ayının gelmesiyle AGİ'nin (Aile Geçim İndirimi) ne kadar olacağı araştırılmaya başlandı. AGİ farklı etkenlere göre değişkenlik gösteriyor. Evli, bekar ve çocuk sayısına göre belirleniyor.

Milyonlarca çalışanın gözleri AGİ ücretlerine ilişkin yapılacak açıklamaya çevrildi. AGİ ücretleri asgari ücret tespit komisyonunun toplantısıyla netlik kazanacak. Asgari geçim indirimi, kişinin evli ya da bekar olmasına göre değişkenlik gösteriyor. Peki 2022 AGİ ne kadar olacak? İşte detaylar...

2022 AGİ NE KADAR OLACAK?

AGİ ile ilgili henüz net bir bilgi yok. Asgari ücrete yapılacak zammın ardından evli, bekar ve çocuklu çalışanlara verilecek AGİ ücreti belli olacak. 2021'de bekar çalışanlara 268,31 TL, evli ve eşi çalışmayanlara da 321,98 TL AGİ veriliyor.

2022 AGİ ne kadar olacak? Evli ve bekar için AGİ hesaplaması

AGİ TABLOSU 2021

2021 yılında uygulanan AGİ ücretleri ise şu şekilde;

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

AGİ NEDİR? (ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ)

Asgari geçim indirimi anlamına gelen AGİ işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. AGİ, kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret AGİ
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