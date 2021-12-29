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2022 AGİ zammı ne kadar? Bekar, evli, çocuklu AGİ tutarları ne kadar?

29.12.2021 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AGİ'nin (Aile Geçim İndirimi) ne kadar olduğu, asgari ücrete gelen yüzde 50 zammın ardından merak konusu oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AGİ ile ilgili detayları açıkladı. AGİ çalışanlara aylık olarak verilir ve çalışanların brüt maaşları üzerinden hesaplanır. İşte merak edilenler...

2022 AGİ zammı ne kadar? Bekar, evli, çocuklu AGİ tutarları ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla 4 bin 250 TL olan asgari ücretteki vergiler kaldırıldı. Şimdilerde AGİ'nin ne kadar olacağı araştırmaları hız kazandı. Peki 2022 AGİ zammı ne kadar? Bekar, evli, çocuklu AGİ tutarları ne kadar? İşte detaylar...

BAKAN BİLGİN'DEN AGİ AÇIKLAMASI

Bakan Bilgin tarafından yapılan AGİ açıklamasında şu ifadeler kullanıldı, ''Çok açık bir şekilde basitleştirerek AGİ aslında benzetmek için söylüyorum bir vergi iadesidir. Bir çocukluya, evliye, üç çocukluya bir vergi iadesidir. Biz vergiyi ortadan kaldırdığımız için onu peşin vermiş olduk. Dolayısıyla hiçbir kimse tereddütte olmasın. Vergi almadığımız için vergi iade etmiyoruz diyelim. 2 bin 825 liralık bir asgari ücret vardı ve bu AGİ ile birlikteydi. 4250 liranın içerisinde de AGİ var. Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı. Asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarda maaş alanlar için pozitif bir destek olarak değerlendirebilir.

Gelir Vergisi Kanunu'nun 32'nci maddesi ile düzenlenen Asgari Geçim İndirimi kapsamında, asgari ücret alanların vergilendirilen ücretlerinin bir bölümü çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi, çocuk sayısı, nafaka verilenler ve bakmakla mükellef olduğu kişilerin sayısına göre belirlenerek çalışana geri ödeniyordu. Teklif ile maddenin yasadan tamamen kaldırılması öngörüldü.

2022 AGİ NE KADAR?

Bekar 402 TL
Evli eşi çalışmayan 481,5 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 543 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 603 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 684 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 684 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 684 TL
Evli eşi çalışan 402 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 462 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 522 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 603 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 643,5 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 684 TL


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Anahtar Kelimeler:
Vedat Bilgin AGİ
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