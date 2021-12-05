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2022 Asgari ücret görüşmeleri zaman bitecek? Asgari ücret belli oldu mu?

05.12.2021 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için görüşmelere başlamıştı. Asgari ücret 2. toplantısının tarih ve saati vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki 2022 Asgari ücret görüşmeleri zaman bitecek? Asgari ücret belli oldu mu? İşte merak edilenler...

2022 Asgari ücret görüşmeleri zaman bitecek? Asgari ücret belli oldu mu?

2022 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için görüşmelere başlandı. Asgari ücret için 2. toplantı birkaç gün içerisinde düzenlenecek. Bu süreçte DİSK ve TÜRK-İŞ gibi sendikalardan asgari ücret talepleri de geldi. Peki asgari ücret görüşmeleri zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret 2. toplantısı 2022 yılının asgari ücret rakamları hakkında güncel bilgi edinmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türk-İş ev sahipliğinde toplanan asgari ücret toplantısının saati ve günü belli oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2'nci toplantının 7 Aralık Salı günü saat 14.00'te Türk-İş'te, 3'üncü toplantının ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da TİSK binasında yapılacağı ifade edildi. 2022 asgari ücret oranı ise toplantıların ardından yakın süreçte belli olacak.

Yaklaşık 6 milyonu aşkın asgari ücretli çalışanlar için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk kez geçtiğimiz günlerde toplandı. Tespit Komisyonu'na hükümet, Işçi ve Işveren temsilcileri yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 TL arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 TL arasında asgari ücret istediğini ifade etti.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da son açıklamasında, alım gücünün çok düşük olduğunu vurgulamış ve asgari ücret için enflasyonun üzerinde bir zam beklediğini açıklamıştı. Türk-İş ile beraber DİSK de asgari ücret talebini duyurmuştu. DİSK üyeleri 5200 TL net asgari ücret talebiyle Ankara'nın Çankaya ilçesi Emek mahallesinde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklamada bulunmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret AGİ
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