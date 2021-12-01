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2022 Asgari ücret ne kadar olacak? AGİ ne kadar olur? Asgari ücrette ilk rakamlar belli oldu

01.12.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu başladı. Milyonlarca vatandaş tarafından ilgiyle takip edilen toplantıda ilk rakamlar ise belli oldu. Peki 2022 asgari ücret ne kadar olacak? AGİ ne kadar olur? İşte merak edilenler...

2022 Asgari ücret ne kadar olacak? AGİ ne kadar olur? Asgari ücrette ilk rakamlar belli oldu

Milyonlarca vatandaş tarafından takip edilen 2022 asgari ücret zam oranı için bugün 1 Aralık'ta ilk toplantı gerçekleşti. Bakan Vedat Bilgin, toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Peki 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrette ilk toplantı bugün gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücreti en düşük ücretten çıkarıp, temel ücret haline getirme yönünde bir çalışmamız var. Her kategoriden çalışan emekçilerin katkısı vardır büyümenin içinde. Sendikalar burada, teknik çalışmalar yapacaktır. Ülkenin içindeki enflasyonu, harcama kalemlerini dikkate alarak asgari ücretin toplumda ortalama beklentileri karşılayacak bir oranda belirlenmesidir. Bunun için biz bu çalışmaları etraflıca sürdürdük. İşveren ve emekçilere ulaşıldı. Türkiye ekonomisi dün rakamlar açıklandı. Üst üste 3 çeyrek büyüme gerçekleştiren bir ekonomi. Büyürken de küçülürken de değişimler ortaya sorun çıkarabilir. Türkiye ekonomisi üst üste 3 çeyrektir büyüyor. Türkiye'deki dinamizmin içinde olanlar var. Türk girişimcisinin uluslararası düzeyde elde ettiği başarı. Türk girişimcisi bu başarının altına imza atmıştır. Bu başarı övünme için söylenen bir şey değil. 220 milyar dolara koşan ihracatla kendisini ispat etmiştir. Türk emeğinin niteliğidir. Mühendisinden işçisine ustadan çırağa kadar emeği var. Asgari ücret bu anlamda önem kazanmaktadır.

Düzenlemeler bizim için çok değerli olacaktır. Türkiye ekonomide yaşanan dövizde, kurlarda yaşanan dalgalanmalar belli bir şekilde istikrara kavuşacak şeylerdir. Makro göstergeler onlar değildir. Büyümedir, istihdamdır, kalitedir, sürdürülebilirliğidir, üretim kapasitesinin artışıdır. Döviz önemsiz midir önemlidir ama bu dalgalanmalar makro değişimlere bağlı olarak istikrara kavuştuğu zaman daha da ekonominin gücünü ortaya çıkarak değerlerdir."

Anket uygulamasıyla işçi ve işverenlerin beklentileri araştırdıklarını açıklayan Bakan Bilgin, 2021'in Kasım ayında 26 şehirde gerçekleştirilen anket sonuçlarını açıkladı.

ASGARİ ÜCRETTE İLK RAKAMLAR

Yapılan anket çalışmasında işverenler tarafından 3500-3750 TL arasında asgari ücretin olmasına yönelik çoğunluk oluştu. Çalışmaya katılan işverenlerin %74'ü işten çıkarmaların artabileceğini ifade etti.

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Asgari ücrette ilk toplantı başladıAsgari ücrette ilk toplantı başladı
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret AGİ
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