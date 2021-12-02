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2022 asgari ücret ne kadar olacak? İşçi 4 bin TL, işveren 3750 TL istiyor

02.12.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretin yeni yıl gelmeden açıklanacağını belirtmişti. Yapılan ilk toplantının ardından, asgari ücretin işçiler 4 bin TL, işverenler ise 3750 TL olmasını talep etti.

2022 asgari ücret ne kadar olacak? İşçi 4 bin TL, işveren 3750 TL istiyor

1 Aralık Çarşamba günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde asgari ücret görüşmelerinin ilki gerçekleştirildi. Toplantıda işçi kesimi 4000 TL isterken, işverenler 3750 TL talep etti. TÜRK-İŞ ve TİSK’in ev sahipliği yapacağı 2 toplantı daha yapılacak. Karar oturumu olan son toplantı ise yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleşecek.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNİN BİRİNCİ TOPLANTISINDA NELER KONUŞULDU

1 Aralık Çarşamba günü asgari ücret görüşmelerinin ilki yapıldı. Tespit Komisyonu'na hükümet, Işçi ve Işveren temsilcileri yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtti.

ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ ARAŞTIRMA YAPILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye çapında yaptıkları bir araştırma ile hem işveren kesimine hem de emekçilere ulaştıkları anlattı. İki safhadan oluşan çalışmanın ilkinin anket uygulaması ile hem işverenlerin hem işçilerin beklentilerini, ekonomik sorunlara bakış açılarını irdelenmeye çalışıldığını belirtti. İkinci kısmı da daha derinlemesine teknikle bu çalışmaya katılanların meseleye bakış açılarını anlamaya çalıştıklarını ifade eden Bilgin, “ Ben burada size yüzdelik hesabına yansıtabileceğimiz oransal değişkenleri gösterecek rakamlardan bahsedeceğim. Biz bunu kasım ayında, 26 şehirde gerçekleştirdik. 26 ilde 604 işverenle görüştük. Muhtelif sektörlerde bu görüşmeyi gerçekleştirdik. Yani Türk üretim yapısının ağırlıklı oranlarını yansıtacak düzeyde işletmelerle girildi ve işletmelerin hem sahipleri hem de profesyonel yöneticileri ile görüşmeler yapıldı. İşletmemizin faaliyet gösterdiği sektörler denildiği zaman, onlara bir önceki yılla karşılaştırıldığı zaman önümüzdeki seneyi nasıl değerlendiriyoruz dediğimiz zaman; yüzde 51'i bir değişim olmayacağını, yüzde 37'sinin çok daha iyi olacağını küçük bir kısmını kapsayan yüzde 11'inin de biraz karamsar olduklarını, işlerin kötüye gideceğini tahmin ettiklerini görüyoruz” diye konuştu.

İŞVERENLER ASGARİ ÜCRETİN 3 BİN 500-3 BİN 750 TL ARASINDA OLMASINI İSTİYOR

Ankette, işverenlere asgari ücretin en kadar olması gerektiği sorduklarını aktaran Bakan Bilgin, “Burada ağırlıklı olarak toplanan oranın yüzde 33.9'unun 3 bin 500 ile 3 bin 750 lira arasında asgari ücretin olması gerektiği şeklinde bir kanaate sahip olduklarını gördük. 3 bin 750 ile 4 bin lira olanların oranı yüzde 13, ikinci sırada ise 3 bin 251 ile 3 bin 500 lira arasında yer alan işveren grubunu görüyoruz. Asgari ücretin hayat şartlarını nasıl etkileyeceği konusunda yapılan bir değerlendirmede, iyi etkileyeceğini, olumlu etkileyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 42,2. Bu rakamlar iyimserliğin ifadesidir. Asgari ücret ile ilgili artışların hayatı olumlu etkileyeceğine dönük beklentiler ile paralel gittiğini göstermektedir” ifadelerini kullandı.

İŞVERENLER ASGARİ ÜCRET ARTIŞI İLE EKONOMİNİN CANLANACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

İşverenlere, asgari ücrete yapılacak artışın ekonomiyi canlandırıp canlandırması sorduklarını belirten Bakan Bilgin, “Cevap çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Yüzde 89'unun ekonomide büyük bir canlılık oluşturacağını söylüyor. İşten çıkarmalara yol açabilir mi? sorusu çok önemli. Yüzde 74'ü işverenlerin asgari ücret arttıkça işten çıkarmalardan endişe ettiklerini söylemişlerdir. Derinlemesine araştırmaların verilere baktığımız zaman, işverenlerimiz belirli bir oranın üzerindeki artışın ancak işten çıkarma ile iş yerinin ayakta kalması arasında bir tercih olacağını söylemektedirler. Bu konuda endişeleri olduğunu görüyoruz. Asgari ücretin tüketici fiyatlarını ne düzeyde etkileyeceği konusunda da kanaatleri çok açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır” diye konuştu.

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