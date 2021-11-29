2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Hangi ödemeler artacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde 1 Aralık’ta asgari ücret görüşmelerine başlanacağını ve yeni yıla girmeden bu meselenin tamamlanacağını duyurmuştu. Milyonlarca asgari ücretli gelecek zam haberini beklerken bir yandan da vergi indirimi yapılıp yapılmayacağı, hangi ödemelerin artacağı merak ediliyor. İşte son gelişmeler…

HEM ZAM ORANI HEM DE VERGİ MESELESİ TARTIŞILIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 1 Aralık'ta toplanacağını ve yeni yıl gelmeden rakamların netleşeceğini duyurmuştu. İşçi sendikalarının zam oranın ilk toplantıda belirlenmesi konusundaki çağrısına Bakanlık ile işveren sendikasından da olumlu sinyal geldi. Asgari ücretin 3 bin 500 TL üstünde olması için yapılan tüm vergi ve kesintilerin kaldırılması da dâhil bütün seçenekler çalışılıyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ ÇOK MÜHİM

Milyonlarca çalışanın ve işverenin gözü Çarşamba günü ilk toplantısını yapacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrilirken Türkiye yoğun bir ekonomi gündemine sahne olacak. Türkiye İstatistik Kurumu üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını açıklayacak. İhracat ve enflasyon rakamları da aynı gün duyurulacak.

Komisyon ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yüz yüze gerçekleştirecek. Toplantıda yeni yıldan itibaren geçerli olacak artış için işçi ve işveren kesimi temsilcileri bir araya gelecek. Bakan Bilgin zam oranının enflasyonun üzerinde olacağı mesajını verirken görüşmelerde vergi indirimi dahil birçok seçenek masada olacak. Toplumun beklentilerine karşılık verecek bir asgari ücret konusunda işçi kesimi ile uzlaşı içinde oldukları mesajı veren Bilgin, “Güçlü bir zam beklentisi oluştu. Hükümet asgari ücreti yukarı çıkarmak için vergiler dâhil çok yönlü bir çalışma yürütüyor” dedi.

VERGİ DÜŞÜRÜLEBİLİR

Türk-İş, işçinin talebine ilişkin henüz bir rakam ifade etmese de bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyetini 3 bin 903 lira olarak hesapladı. Brüt 3 bin 577 lira olan asgari ücretten yapılan 751 liralık kesintinin (SGK primi, işsizlik sigortası primi, gelir vergisi ve damga vergisi) alınmaması ya da asgari ücretten kesilen vergi kalemlerinin sayısının düşürülmesi gibi seçenekler çalışılıyor.



