2022 Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte yeni bedelli askerlik ücreti ve detaylar!

6 ayda bir güncellenen bedelli askerlik ücreti, memur maaşı kat sayısına göre belirlenmekte. 2022 bedelli askerlik ücreti memur maaşlarının açıklanmasının ardından belli oldu. İşte 2022 bedelli askerlik rakamları...

2022 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından önceki gün yayımlanan 2021 senesi Temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelgeye göre, yeni bedelli askerlik ücreti de belli olmuş oldu. Genelgeye göre, 2021 yılında yeni bedelli askerlik ücreti 43 bin 151 lira olarak belirlenmişti.

2022 bedelli askerlik ücreti henüz açıklanmasa da bu kapsamda bu sene ise 55 bin 489 lira ödeme yapılması bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HESAPLAMASI!

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik hakkındaki detaylar daha önce açıklanmıştı. Şemada bulunan bilgilere göre, 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirlenecek.

Hesaplama yöntemi: (40.000 X 0,130597 X 6 = 31.343,28 lira)

Memur maaşlarının değişmesi sebebiyle her 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti de güncellenmekte.

