2022'de altın çağını yaşamıştı! Şimdi birer birer gidiyorlar, Türkiye o risk ile karşı karşıya

Talep daralması, yüksek enflasyon, döviz kurundaki dalgalanmalar ve enerji maliyetlerindeki artış Türk tekstil ve hazır giyim sektörünü olumsuz etkiledi. Uzun yıllardır dış ticaret fazlası veren ve ekonomide stratejik bir konuma sahip olan sektörde, birçok firma üretim bandını Mısır'a taşıyor.

SEKTÖRDE İSTİHDAM AZALIYOR!

2022'de ivme yapan tekstil sektörü 2023 ve 2024’te ivme kaybetti. Aynı dönemde ise Mısır'daki Türk tekstil firması da artmaya başladı. Ayrıca verilere göre, tekstil sektörü kademe kademe istihdam kaybı yaşıyor. Sektörde son iki yılda sektörde 295 bine yakın iş gücü kaybı yaşarken, bu kaybın yüzde 60’ının kayıtlı istihdamdan, yüzde 40’ının ise kayıt dışı atölyelerden geldiği tahmin ediliyor. İstanbul, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Denizli ve İzmir en çok istihdam kaybı yaşayan iller arasında bulunuyor.

ÜRETİCİ SOLUĞU MISIR'DA ALDI

Son 2 yıllık süreçte 200’den fazla Türk tekstil firmasının Mısır’a taşındı. Bu yatırımların toplam değeri 3 milyar doları aşarken, Mısır’ın tekstil ihracatının üçte birini artık Türk firmaları üstlendiği belirtiliyor. Türkiye’de ortalama bir tekstil işçisinin maliyeti bin 750 doları yaklaşırken, bu rakam Mısır'da 170 dolar seviyesinde bulunuyor.

Üreticinin Mısır'a yönelmesinin nedeni ise şu maddeler:

10 yıl vergi muafiyeti

ucuz iş gücü

enerji sübvansiyonu

üretim teşvikleri

ÜRETİM MISIR'A KAYIYOR

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, üretim ve siparişlerin bir kısmının Mısır, Fas, Pakistan'a kaydığını ifade etti ve şunları aktardı, "Bu trend durmazsa orta vadede Türkiye'nin ihracat gücünü ciddi şekilde törpüleyecek”



ZAMLAR BEL BÜKÜYOR

Öte yandan 2023 sonu itibarıyla tekstil sektöründe üretim maliyetlerinin dağılımında enerji yüzde 24, işçilik yüzde 37, hammadde yüzde 29, diğer giderler yüzde 10 şeklinde dikkat çekerken, 2022-2024 arasında elektrik tarifelerine yüzde 172, doğalgaz fiyatlarına ise yüzde 198 oranında zam geldiği vurgulanıyor 2022'de bir ton pamuk için 2 bin 200 dolar ödenirken, bu rakam günümüzde 3 bin 50 dolara yükselmiş durumda. Sektör uzmanlarına göre Türkiye, katma değerli üretim stratejisini hızla hayata geçirmezse, tekstildeki “ihracatçı ülke” pozisyonunu kaybetme riski söz konusu.

Kaynak: HaberGlobal