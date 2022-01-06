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2022’de en çok hangi yatırım aracı kazandırır? İslam Memiş’ten dolar ve sterlin uyarısı!

06.01.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılına dolar ve altın fiyatlarındaki hareketlilik damga vururken, kafası karışık yeni yatırımcıya Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten dikkat çeken bir tavsiye geldi. 2022 yılında dolar fiyatı için yeniden yükseliş ön gören İslam Memiş, İngiliz Sterlini’nin ise 28 liraya yükseleceğini ifade etti. Memiş ayrıca, “2022’de “Fed faiz artıracak, emtialar çökecek’ diyenlerin ezberi bozulacak. 2022’de dolar ile emtialar beraber yükselecek” diyerek kritik bir uyarıda bulundu.

2022’de en çok hangi yatırım aracı kazandırır? İslam Memiş’ten dolar ve sterlin uyarısı!

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Buna göre politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu ve varlık alımlarını azaltma hızının artırıldığı son toplantının tutanaklarında, faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiği vurgulandı.

Fed tutanakları ışığında erken faiz artırımı ihtimalinin artmasıyla dolarda küresel olarak güçlenme yaşandı. Güne 13,66 seviyesinden başlayan Dolar/TL şu sıralarda 13,78'a yükseldi.

Bu yıl Amerikan Merkez Bankası Fed’e odaklandığını dile getiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu yıl Fed’in faiz artırma süreci içerisinde olduğunu söyledi. Bu sebeple dolar fiyatının 2022 yılında en fazla değer artışı yaşayacak para birimi olacağını kaydetti. Jeopolitik riskler ve enflasyonun yükselmesi gibi süreçlerin de dolardaki güçlü duruşu koruyacağını belirtti. İkinci olarak ise Sterlin’i sıraya aldığını belirten İslam Memiş, 2022 yılında performansı iyi olacak para birimi olduğunu söyledi. 2022 yılında TL karşısında Sterlin’in 28-30 lira seviyelerine yükselebileceği tahmin ettiğini ifade etti.

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YATIRIMCIYA ‘YÜZDE 50’ TAVSİYESİ

Fed’in piyasaları manipüle ettiğinin altını çizen İslam Memiş, “Fed FOMC tutanaklarında üyeler, faiz artırımının beklenenden önce olabileceği beklentisinin arttığını belirtmişler. Mart veya Mayıs. Bu süreçte emtia fiyatlarını baskılamak için bahane bulmuş olabilirler. Ancak yüzde 50 yoluyla gitmekte fayda var. Çünkü güvenmiyorum. Karşımızda ne mi var? 2021’de geçici enflasyon söylemi yalanı ile vakit kazanmış Fed - 2021’de enflasyon fiyatlaması hiç yapmamış altın SIRve gümüş - 2021’de Fed toplantıları önceleri borsada şaibeli işler yapmış üyeler. 2021’de sürekli altın ve gümüş satmış Fed var. Güvenmiyorum” dedi.

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“DOLAR İLE EMTİALAR BERABER YÜKSELECEK”

“2022’de “Fed faiz artıracak, emtialar çökecek” diyenlerin ezberi bozulacak. 2022’de dolar ile emtialar beraber yükselecek. Bunu herkes görecek” diyerek sözlerine devam eden analist, “Enflasyon daha yeni hissediliyor. Enflasyonun olduğu yerde altın ve gümüş kraldır. Yüzde 50 ile yola devam eden, düşerken de yükselirken de kazanır almaya nakiti, satmaya malı olan zarar etmez. Tek sepette bekleyen zarar eder. 2022’de risk dağılımı yap, kafan rahat olsun Deki “Düşsün dolar var, çıksın altınım veya gümüşüm var. Benim işim fiyat ile değil miktar ile. Bir gün dünya finans piyasaları, ülkelerin altın miktarını konuşacak. Kim ne kadar aldı, kim ne kadar sattı? Rakamlar ortaya çıktığında, gözlerdeki perdeler de kalkmış olacak. Ancak iş işten geçmiş olacak!” yorumunda bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları İngiliz sterlini
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