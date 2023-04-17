2022'de işsizlik azaldı! İstanbul'un kadın istihdamında yüzde 8'lik artış...

İşsizlik 2022 yılında bir önceki yıla göre 337 bin kişi azalarak 3 milyon 582 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,6 puanlık azalış ile yüzde 10,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,9 iken kadınlarda ise yüzde 13,4 olarak tahmin edildi.

TÜİK verilerine göre 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2022 yılında bir önceki yıla göre 3,2 puan azalarak yüzde 19,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 16,4, kadınlarda ise yüzde 25,2 olarak tahmin edildi.

GENÇ İŞSİZLİĞE KARŞI İSTİHDAM

Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki Bölgesel İstihdam Ofisleri (BİO), işsizliğe karşı 100 bin kişiye istihdam olanağı sağlarken, genç işsizlere öncelik tanındı. İşe yerleştirilenler içinde 20-24 yaş grubu gençler tüm yerleştirmelerin üçte birini (yüzde 37) oluşturdu. 25-29 yaş grubu gençler yüzde 21 oran ile ikinci sırada, 30-34 yaş grubu işgücü ise üçüncü sırada yer aldı. Özellikle genç ve kadın istihdamına yönelik çalışmalar yapılan merkezde tam zamanlı çalışma yerine esnek çalışmayı tercih edenlere yönelik de istihdam sağlandı. Merkez aracılığı ile yarı zamanlı iş talebinde bulunan öğrencilerden 60’ın üzerinde işe yerleştirildi.

İSTANBUL’UN KADIN İSTİHDAMINDA ARTIŞ

Kadınların iş yaşamına katılmasına yönelik de çalışmalar yoğun bir şekilde yapılırken, İstanbul genelinde kadın istihdamında yüzde 8’e yakın artış yaşandı. Bu kapsamda İstanbul’daki kadın istihdamı yüzde 31,54 iken yüzde 39’a çıktı.



