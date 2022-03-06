2022 Doğal gaz yardımı ödemesi ne zaman? Doğal gaz destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır?

Doğal gaz desteği başvurusunda bulunmuş olan vatandaşlar ödemelerin yatacağı tarihi takip ediyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik olarak uygulamaya konan Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvuruları 2022 Şubat ayı itibariyle alınmaya başlanmıştı. Peki doğal gaz yardımı ne zaman yapılacak?

DOĞAL GAZ YARDIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Doğal gaz yardımı ödemelerinin üçer aylık dönemler şeklinde yılda iki defa (Mart ve Ekim aylarında) gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ayrıca başvurusu kabul eden vatandaşlar, PTT’ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek ödeme alabilecekler.

DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz Tüketim Desteği uygulamasına https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti adresinden başvuru yapılabilmekte. Doğalgaz desteği, sosyal yardımlaşma veya e-Devlet üzerinden müracaata açık olacak. Doğalgaz desteğinden faydalanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapabilecek.

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Ödemelerin Mart ayı içerisinde yapılacağını hatırlatmış olan Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediğimiz Destek tutarımız 450 TL - 1.150 TL arasında değişecek” şeklinde konuştu. Ayrıca ihtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten faydalanabileceğini bildiren Bakan Yanık şunları söyledi:

“Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.”



