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2022 Doktor, hemşire maaşları ne kadar oldu? İşte yeni yılda öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşları!

05.01.2022 01:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları sonrası yeni yılda doktor, hemşire, öğretmen ve polislerin alacağı maaş merak ediliyor. Son gelişmelere göre Aralık 2021'de enflasyon yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu. Peki 2022 doktor, hemşire maaşları ne kadar oldu? İşte yeni yılda öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşları!

2022 Doktor, hemşire maaşları ne kadar oldu? İşte yeni yılda öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşları!

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeni yılda doktor, hemşire diğer pek çok mesleğin alacağı maaş sorgulanıyor. Enflasyon Aralık ayında yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oranında gerçekleşti. İşte doktor, hemşire, öğretmen ve polis maaşları!

2022 DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Doktorlar 2021 senesinde 10 bin 126 TL alırken, 2022 senesinde ise yüzde 5'lik zamla 10 bin 632 TL maaş almış olacak. Üzerine yüzde 22.48'lik enflasyon farkı da eklenince bir doktorun 2022 yılı maaşı 13.022 TL'ye çıkmış olacak.

2022 HEMŞİRE MAAŞI NE OLDU?

Geçtiğimiz sene bir hemşire en düşük 5 bin 237 TL maaş almaktaydı. 2022'de buna yüzde 5'lik zam eklenince bu rakam 5 bin 498 TL'ye çıktı. % 22.48'lik enflasyon farkı da eklenince 2022 yılında en düşük hemşire maaşı 6 bin 733 TL'ye yükselmiş oluyor.

2022 ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

Öğretmen maaşı geçtiğimiz sene 4 bin 941 TL'ydi. %5'lik zam oranıyla 2022 yılında bu rakam 5 bin 188 TL'ye yükselirken %22.48'lik enflasyon farkı da eklenince bir öğretmenin 2022 yılındaki maaşı 6 bin 354 TL'ye çıkmış oluyor.

2022 POLİS MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yeni yılda polis maaşı da merak edilen rakamlar arasında bulunuyor. En düşük polis maaşı 2021 senesinde 7 bin 465 TL'ydi. Yüzde 5'lik 2022 zammı ile bu rakam 7 bin 838 TL'ye çıktı. Yine yüzde 22.48'lşik enflasyon farkı da üzerine eklendiğinde polis maaşı 2022'de 9 bin 599 TL'ye yükselmiş oldu.


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Anahtar Kelimeler:
polis Enflasyon Öğretmen
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