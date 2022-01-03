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2022 Emekli maaşı ve memur maaşı zammı ne kadar oldu? İşte en düşük SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı...

03.01.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı yeni açıklamada en düşük emekli maaşının ne kadar olduğunu kamuoyuna duyurdu. Bağ-Kur ve SGK en düşük emekli maaşı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TÜİK tarafından ilan edilen Aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından rakamlar belli oldu. Peki 2022 emekli maaşı ve memur maaşı zammı ne kadar oldu? İşte en düşük SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı...

2022 Emekli maaşı ve memur maaşı zammı ne kadar oldu? İşte en düşük SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı...

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Aralık ayı enflasyon verileri ile beraber 2022 Ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranı belli oldu. Buna göre memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına %27.47, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da %25.47 oranında zam uygulanacak. İşte emekli ve memur maaş zammı...

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Memur ve emekli maaşlarındaki artışı duyuran Erdoğan şöyle konuştu:

"Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'a çıkarttık. Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşındaki küçük çocuklar 115 TL, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellenmiştir. Emeklilerimizin maaşlarında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni alt sınır belirledik. Artık hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak"

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2 BİN 500 TL'YE YÜKSELDİ

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şimdi geldik emeklilerimize. Emeklilerimizin maaşlarında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emeklililerimizle ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak yeni düzenlemeye göre. Böylece aylık geliri 1500 TL'den başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Temmuz ayında yüzde 7 toplu sözleşme artışına ilave olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı da ilave edilecek."


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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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