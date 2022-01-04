FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2022 Engelli maaşı ne kadar oldu? İşte engelli maaşı rakamları!

2022 Engelli maaşı ne kadar oldu? İşte engelli maaşı rakamları!

04.01.2022 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon oranın açıklanmasının sonrasında maaşlara yansıyacak zam oranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Memur ve emekli zam sonrası 2022 senesi engelli maaşları da belirlendi. Peki 2022 engelli maaşı ne kadar oldu? İşte yeni engelli maaşı rakamları!

2022 Engelli maaşı ne kadar oldu? İşte engelli maaşı rakamları!

Vatandaşlar engelli maaşının yeni yıldaki miktarını araştırıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından verilen 3 aylık maaşlar 'engelli aylığı' olarak da olarak biliniyor. İşte 2022 engelli maaşı rakamları...

2022 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

65 yaşını doldurmamış olan fakat yetkili hastanelerden alınan sağlık raporları sayesinde yüzde 40, yüzde 69 ya da yüzde 70 engelli olduğu tespit edilen vatandaşlara engelli maaşı verilmekte.

Yeni yılda memur maaşlarına gelen zamla birlikte engelli maaşlarına gelen zam da kesinleşmiş oldu. Engel durumuna göre değişim gösteren engelli maaşları 2022 yılında aşağıdaki gibi olacak:

Engel oranı %40-69 arası olan yurttaşlar için 2021 senesinde 661,13 lira olan engelli maaşı 2022 senesinde 842,81 lira olarak ödenecek.

Yine engel oranı %70 ve üzeri olan yurttaşların engelli maaşı ise 2022 senesinde bin 264,20 lira olacak. 2021 senesinde engelli maaşı da 991,69 liraydı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu
Geceleri ortaya çıkıp adeta cirit atıyorlar! İki günde...Geceleri ortaya çıkıp adeta cirit atıyorlar! İki günde...
Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan memur zamlarına ilk tepkiMemur-Sen Başkanı Yalçın'dan memur zamlarına ilk tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin alacağı zam oranını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin alacağı zam oranını açıkladı

‘Korona olmayan kalmadı, şehir düştü’ Eskişehir’de alarm…

‘Korona olmayan kalmadı, şehir düştü’ Eskişehir’de alarm…

Sigara ve alkole ÖTV zammı

Sigara ve alkole ÖTV zammı

Erdoğan'dan KOSGEB ve enerji desteği müjdesi

Erdoğan'dan KOSGEB ve enerji desteği müjdesi

Son dakika: Milyonlarca memur bu zammı merak ediyor! Hemşire, bekçi, öğretmen ve polis maaşları ne kadar oldu?

Son dakika: Milyonlarca memur bu zammı merak ediyor! Hemşire, bekçi, öğretmen ve polis maaşları ne kadar oldu?

Altın fiyatı için bu seviyeler yolda!

Altın fiyatı için bu seviyeler yolda!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

İşte 2022'de uygulanacak olan vergi, ceza ve harç ücretleri

İşte 2022'de uygulanacak olan vergi, ceza ve harç ücretleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Memur ve emekli için kritik tarih 3 Ocak! Rekor zam…

Memur ve emekli için kritik tarih 3 Ocak! Rekor zam…

Merakla beklenen kademeli elektrik fiyatları belli oldu

Merakla beklenen kademeli elektrik fiyatları belli oldu

Milyonlar nefesini tuttu Milli Piyango sonuçlarını bekliyor

Milyonlar nefesini tuttu Milli Piyango sonuçlarını bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.