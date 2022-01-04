2022 Engelli maaşı ne kadar oldu? İşte engelli maaşı rakamları!

Vatandaşlar engelli maaşının yeni yıldaki miktarını araştırıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından verilen 3 aylık maaşlar 'engelli aylığı' olarak da olarak biliniyor. İşte 2022 engelli maaşı rakamları...

2022 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

65 yaşını doldurmamış olan fakat yetkili hastanelerden alınan sağlık raporları sayesinde yüzde 40, yüzde 69 ya da yüzde 70 engelli olduğu tespit edilen vatandaşlara engelli maaşı verilmekte.

Yeni yılda memur maaşlarına gelen zamla birlikte engelli maaşlarına gelen zam da kesinleşmiş oldu. Engel durumuna göre değişim gösteren engelli maaşları 2022 yılında aşağıdaki gibi olacak:

Engel oranı %40-69 arası olan yurttaşlar için 2021 senesinde 661,13 lira olan engelli maaşı 2022 senesinde 842,81 lira olarak ödenecek.

Yine engel oranı %70 ve üzeri olan yurttaşların engelli maaşı ise 2022 senesinde bin 264,20 lira olacak. 2021 senesinde engelli maaşı da 991,69 liraydı.



