2022 FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz toplantısı ile ilgili araştırmalar devam ederken, FED faiz kararını belirli tarihlerde yaptığı toplantıların sonrasında açıklıyor. FED'de son toplantı Aralık ayında gerçekleşirken, ABD Merkez Bankası toplantı sonrasında faiz kararında değişiklik yapmadı. Peki 2022 FED toplantısı ne zaman?

2022 FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) 2022 yılının ilk toplantısını Ocak ayı içerisinde yapacak. FED faiz kararı 25-26 Ocak tarihlerinde yapılacak olan yılın ilk toplantısının sonrasında açıklanacak. İkinci toplantı ise 15-16 Mart 2022 tarihlerinde, üçüncü toplantı da 3-4 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşecek.

FED üyeleri 2022 senesinde federal fon faizinin 3 kez 25'er baz puan artacağını öngördüler. Ayrıca Eylül ayında yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı sonrası açıklanan tahminlerde 2022 için 1 olan faiz artırım beklentisi, 14-15 Aralık tarihlerinde yapılan toplantıda ortaya konan tahminler ile 37'ye yükseldi. Fed üyeleri 2023 yılı için de 3 faiz artırımı beklentisi ortaya koydular.

Fed merakla beklenen faiz kararını açıklamıştı. Kurum faizi değiştirmeyerek, beklentiler doğrultusunda yüzde 0 ile 0.25 arasında sabit tutulmuştu.



