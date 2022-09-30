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2022 KYK beslenme yardımı ne kadar oldu? İşte KYK beslenme yardımı ücreti!

30.09.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"2022 KYK beslenme yardımı ne kadar oldu?" sorusu öğrenciler tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası KYK beslenme yardımı hakkında önemli bir müjde verdi. Buna göre yurtlarda kalan öğrencilere verilen beslenme yardımının yükseltildi. Peki 2022 KYK beslenme yardımı ne kadar oldu? İşte KYK beslenme yardım ücreti!

2022 KYK beslenme yardımı ne kadar oldu? İşte KYK beslenme yardımı ücreti!

KYK beslenme yardımı pek öğrenci tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından beslenme yardımını iki buçuk katlık bir artışla artırdıklarını açıkladı. Yaşanan gelişmenin ardından, KYK yurt öğrencileri beslenme yardımı hakkında ayrıntıları araştırmaya başladı. Peki KYK beslenme yardımı ne kadar oldu?

KYK BESLENME YARDIMI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası beslenme yardımını açıkladı. Erdoğan," Beslenme yardımını günlük 25 kiradan 60 liraya çıkarıyoruz. Böylece beslenme yardımını iki buçuk katlık bir artışla aylık bin 800 liraya yükseltiyoruz." şeklinde konuştu.

KYK BESLENME YARDIMI NEDİR VE KİMLERE ÖDENİR?

KYK beslenme yardımı, öğrencilerin yemek ihtiyaçlarını giderebilmesi için Bakanlık yurtlarında kalan yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere verilen beslenme desteği olarak ifade edilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
KYK beslenme
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