2022 KYK bursları ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2022 KYK burs ve kredi zammı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen Erdoğan, üniversite öğrencileri için ödenen KYK oranlarını açıkladı. İşte 2022 KYK burs ve kredi zammı...

2022 KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Daha önce asgari ücret için kaldırılan gelir ve damga vergisinin memur maaşlarından da kaldırılacağını açıklayan Erdoğan, üniversite öğrencileri için yeni KYK burs ve kredi oranlarını açıkladı.

2022 yılında ödenecek burs ve kredi hakkında konuşan Erdoğan "(Burs ve kredi) Önümüzdeki yıl lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2550 liraya çıkarıyoruz." şeklinde konuştu.

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Yakın zamanda KYK ödemelerinin tarihine dair henüz net bir bilgi açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından itibaren üç aylık burs-kredileri ay sonuna kadar hesaplarına yatırılmış olacak.

