2022 memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? Memur maaş zammı hesaplaması!

Memur ve emekli zamları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ocak ayında açıklanacak olan aralık ayı enflasyon rakamları memur ve emekler için bu bekleyişi sona erdirecek. Emekli maaşları, her yıl Ocak ve Temmuz ayında belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında ne kadar bir artış olacağı Haziran ve Aralık ayları arasında değişen 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek.

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Şu ana kadar yapılan 5 aylık enflasyon yüzde 10.48 olarak açıklandı. Bu rakam şu anda emekliler için zam oranını temsil ediyor. Bu oranı Aralık ayı enflasyonu da geldikten sonra SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayının ilk 6 ayında alacakları maaşları belirlenecek.

Toplu sözleşme gereği 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin ocak maaşına ise yüzde 5 zam yapılacak ve 2021'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Memur maaşlarındaki artış, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerini de etkileyecek.

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMASI!

5 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 12.48 (yüzde 5 zam + yüzde 7.48 enflasyon farkı) olarak gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları da 3 Ocak Pazartesi günü netlik kazanacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Memurlara yapılacak olası ek zamların ise aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasından sonra belli olacağı tahmin ediliyor.

Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi Aralık ayının enflasyon beklentisine göre; cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi Aralık ayı için yüzde 23.85 çıkarken, 6 aylık enflasyon ise yüzde 14.2 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Eğer bu tahmini rakamlar gerçekleşirse 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 14.2'ye ulaşacak. Memur ve memur emeklilerinin yüzde 5'lik Ocak zammı yüzde 11.2 enflasyon farkıyla yüzde 16.2'ye ulaşacak.



