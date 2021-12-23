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2022 Memur ve emekli maaşları ne zaman açıklanacak? İşte memur ve emekli maaşı zam oranı!

23.12.2021 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca memur emeklileri tarafından 2022 emekli maaşı zammının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yeni zamlı asgari ücret oranı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Peki memur ve emekli maaşları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

2022 Memur ve emekli maaşları ne zaman açıklanacak? İşte memur ve emekli maaşı zam oranı!

2022 emekli maaşı zammının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. 2022 yılı için ödenecek yeni zamlı asgari ücret oranı yapılan son toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Milyonlarca memur ve emekli, yeni maaşları merak ediyor. Peki memur ve emekli maaşları ne zaman açıklanacak?

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur emeklileri, 2022 memur emeklisi maaşının ne kadar olacağını sorguluyor. 2022 asgari ücret zammının yüzde 50 seviyesinde yapılması ve asgari ücretlilerin maaşlarının 4253 liraya ulaşması, 2022 memur emeklisi zammını gündeme getirdi.

Bilindiği üzere önceki haftalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yetkili konfederasyon Memur Sen ve diğer memur sendikaları bir araya gelip 2022 memur zammına ilişkin bir görüşme gerçekleştirmişti.

Buna göre memurlara ek zam gelmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yetkili konfederasyon Memur Sen ve diğer memur sendikalarıyla anlaşma sağlandığını, 2022 Ocak ayında toplu sözleşmede öngörülenlere ilave olarak bir sosyal refah artışı yapılacağını duyurdu. Bakanlık tarafından ayrıca, 3600 Ek Gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi durumuna getirildiği belirtildi.

Ayrıca 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirlemiş olan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 23 Ağustos 2021 tarihinde imzalanmıştı. Toplu sözleşmeyle memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5+ enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7+ enflasyon farkı zam yapılmıştı. 2023'te de yüzde 8+6 zam ve enflasyon farkı oranında ise artış sağlanacaktı. Yapılacak ek protokol ile memur maaşlarına sosyal refah amaçlı ilave artış da yapılmış olacak. Yeni zamlı memur ve emekli maaşları duyurulduğunda sayfamızda yer vereceğiz.


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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Memur
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