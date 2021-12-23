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2022 Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Memur ve emekli maaşı zammı detayları!

23.12.2021 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca emekli ve memur tarafından 2022 memur ve emekli maaşı zammının miktarı merak ediliyor. Önceki günlerde yapılan son asgari ücret toplantısının ardından yeni zamlı asgari ücret oranı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Peki 2022 memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? İşte zammın detayları...

2022 Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Memur ve emekli maaşı zammı detayları!

2022 emekli maaşı zammının miktarı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen son asgari ücret toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından asgari ücret oranı duyurulmuştu. Memur ve emekli maaşlarında da önemli miktarda bir artış bekleniyor. Önceki haftalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yetkili konfederasyon Memur Sen ve diğer memur sendikaları bir araya gelmişti ve 2022 memur zammına ilişkin bir görüşme gerçekleştirmişti.
Peki memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

Memurlar ve emekliler, 2022 yılında zamlı maaşların ne kadar olacağını sorguluyor. Asgari ücret zammının yüzde 50 seviyesinde yapılması sonrası asgari ücretlilerin maaşlarının 4253 liraya ulaşmıştı. Açıklanan bu oranın ardından 2022 memur emeklisi zammı gündemde yer alıyor. Önceki haftalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yetkili konfederasyon Memur Sen ve diğer memur sendikaları bir araya gelip 2022 memur zammına ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmelere göre memurlara ek bir zam gelmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yetkili konfederasyon Memur Sen ve diğer memur sendikalarıyla anlaşma sağlandığını, 2022 Ocak ayında toplu sözleşmede öngörülenlere ek olarak bir sosyal refah artışı yapılacağını duyurdu. Bakanlık tarafından ayrıca, 3600 Ek Gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi durumuna getirildiği ifade edildi.

Memur ve memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirlemiş olan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 23 Ağustos 2021 tarihinde imzalanmıştı. Toplu sözleşmeyle memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5+ enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7+ enflasyon farkı zam yapılmıştı. Yapılacak ek protokol ile memur maaşlarına sosyal refah amaçlı ilave artış da rakamlara eklenmiş olacak.

KUR GÜNCELLEMESİ GÜNDEMDE

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez." denildi. Yeni zamlı memur ve emekli maaşları duyurulduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

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Emekliye çifte zam mı geliyor?Emekliye çifte zam mı geliyor?
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Memur
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