2022 Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emeklisi maaş zammı detayları!

Yakın zamanda emekli, memur, memur emeklisi, kamu işçileri Ocak ayında maaşlarına yapılacak zamları öğrenecek.3 Ocak'ta açıklanacak olan enflasyon rakamları yakından takip ediliyor. İşte memur ve emekli zammı detayları...

2022 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-kur emeklileri için maaşlar 2021'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. AA Finans Anketi'ndeki yer alan %30.05'lik 2021 yılı TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zammı %19.91 olmuş olacak. Ayrıva buna göre en düşük emekli aylığı çiftçilerde bin 867 liradan 2 bin 239, esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 818, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 3 bin 146, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 626 liradan bin 950 liraya yükselmiş olacak. Tüm bunlara ek olarak ekstra bir iyileştirme de söz konusu olacak.

Memur emeklileri için ise yüzde 5 zam ve 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark aylıklarına yansıtılmış olacak. Eğer Ocak zammı %21.91 olursa en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 275 liradan 3 bin 993 liraya ulaşacak. Yinem mmur emeklileri için de ek iyileştirmeler bekleniyor.

2022 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Ayrıca memur maaş katsayısına yüzde 5'lik zamma ilaveten, 2021'in ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılmış olacak. Yine 6 aylık yüzde 19.91 olan TÜFE tahminine göre, %16.91 enflasyon farkı beklenmekte. Söz konusu duruma göre, aile yardımı hariç en düşük maaş 5 bin 279 liraya yükselecek. Maaş katsayısındaki artış aile yardımına da yansımış olacak ve tahmine göre eşi çalışmayan ve 6 yaş altı 2 çocuğu olanın ödemesi 717,41 TL'ye çıkacak.

