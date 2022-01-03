2022 Merkez Bankası toplantısı ne zaman? İşte Ocak 2022 Merkez Bankası PPK faiz kararı!

Merkez Bankası faiz kararı için geri sayıma başlandı. Merkez Bankası, önceki aylarda üst üste faiz indirimi kararını duyurmuştu. Yeni faiz kararı açıklaması ise yakın süreçte kamuoyu ile paylaşılacak. Peki Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

TCMB tarafından Ocak ayında gerçekleştirecek olan PPK toplantısı, 20 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşecek. Aynı gün saat 14:00'te ise faiz kararı duyurulmuş olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Aralık ayında politika faizini 100 baz puan indirmiş ve %15'ten %14'e düşürmüştü.

TCMB'den yapılmuş olan yazılı açıklamada, PPK'nın, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 14'e indirilmesine karar verdiği ifade edilmişti. Koronavirüs salgınında yeni varyantlar nedeniyle kapanma tedbirlerinin ve seyahat kısıtlamalarının yeniden başlamasının, küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu ve belirsizlikleri artırdığı vurgulanmış ve şu ifadeler kullanılmıştı:

"Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, iş gücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası iletişimlerinde ayrışma gözlenmekle birlikte, merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.

Milli gelir verileri ve öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin, dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Aşılamanın toplumun geneline yayılması salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. İhracattaki artış eğiliminin güçlenmesiyle cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vermesi öngörülmektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmekte, bu bağlamda ticari ve bireysel krediler yakından takip edilmektedir."



