2022 Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Ocak 2022 Merkez Bankası faiz kararı hangi tarihte açıklanır?

2021 yılında gerçekleşen toplantıların ardından 2022 yılında Merkez Bankası'nın yapacağı Para Politikası Kurulu toplantı kararı tarihleri merak ediliyor.2022 Ocak ayında yapılacak toplantının tarihi ve diğer aylar belli oldu. İşte Merkez Bankası toplantı tarihleri...

2022 MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

2022 yılında düzenlenecek Merkez Bankası toplantıları tarihleri yayımlandı. Vatandaşlar Ocak 2022 için şimdiden arayışa koyuldu. Yeni senenin ilk Merkez Bankası toplantısı 20 Ocak 2022 tarihinde yapılacak.

2022 Şubat ayının Merkez Bankası toplantısı 17 Şubat tarihinde yapılırken, 2022 Mart ayının Merkez Bankası toplantısı ise 17 Mart 2022 tarihinde yapılacak.

2021 Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen PPK toplantısında Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %16’dan %15’e indirilmesine karar verilmiştir açıklamasında bulunmuştu.

2021 Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ise önceki günlerde duyuruldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini %14 olarak belirledi.



