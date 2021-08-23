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2022 ve 2023 memur ve memur emeklisi maaş zam oranı belli oldu!

23.08.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 ve 2023 memur ve memur emeklisi maaş zam oranı görüşmeleri sonuçlandı. Son dakika haberine göre memur ve memur emeklileri zam oranı için hükümet ve sendikalılar anlaşmaya vardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapılacak artışın 2022'de yüzde 12, 2023'de ise yüzde 14 olarak belirlendiğini duyurdu. Bakan Bilgin, 3 bin 600 ek göstergenin çalışma yapılması sonrasında sözleşme kapsamında olacağını belirtti.

2022 ve 2023 memur ve memur emeklisi maaş zam oranı belli oldu!

Memur ve memur emeklisi zam oranı için hükümet ile sendikalar arasındaki görüşmeler sonuçlandı. Memur ve memur emeklileri zam oranı için hükümet ve sendikalılar anlaşmaya vardı.

2022 ve 2023 MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI

2022-2023 yıllarını kapsayan 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin sonucunu Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. Bakan Bilgin, çalışanlarımızı enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz ifadesini kullandı ve zam oranlarını açıkladı.

Buna göre memur ve memur emeklisine 2022 yılı için ilk altı ay için yüzde 5, ikinci altı ay için ise yüzde 7 + enflasyon farkı zam geldi.

2023 yılı için ilk altı ay yüzde 8, ikinci altı ay yüzde 6 + enflasyon farkı oranında zam geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Genel hususlarda uzlaşıya vardık. Dünya büyük bir salgın tehdidiyle mücadele ederken bu sözleşmeyi yapıyoruz. Bunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Hesapta olmayan bir çok olay yaşadık. Büyük yangınlar sel felaketleri yaşadık. Ülkemizde çok şükür devlet herkese elini uzattı. Devletimizin bu mücadelesi maddi kıstaslarla değerlendirilemez. Bu mücadeleyi yürüten başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz.

Bu süreçte Türkiye ekonomisi büyümesini sürdürmeyi başarıyor. Türkiye'nin ekonomik gücünün yanında toplumsal gücü de çok büyüktür. Devlet herkese hizmet vermektedir. Başta sağlık ve eğitim olmak üzere pek çok hizmet ücretsizdir. Gurur duyulması gereken hizmetlerdir bunlar.

Bunlar dışında enflasyon karşımızda çalışanlarımızı ezdirmeyeceğimizi ilke edindik. Temsilcilerle bu konuda gerekli çalışmalarımızı yaptık.

2022 İÇİN YÜZDE 12'LİK ZAM

Memurlarımız için 2022 için ilk 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı, ikinci yarısı için yüzde 7 artı enflasyon farkı teklifimiz yaptık.

2023 İÇİN İSE YÜZDE 14'LÜK ZAM

2023 için ise bugüne kadar verilmemiş bir oranla yüzde 8'lik bir artışı önermiş bulunuyoruz. İkinci 6 ay ise yüzde 6'lık bir artış teklifi yaptık.

3 BİN 600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Sözleşme kapsamında 3 bin 600 ek gösterge meselesi çalışma grubuyla tamamlanacak. Sözleşme kapsamı içinde tamamlanacaktır. Çalışmamızı yaptıktan sonra, kanun çıkarılması gerekiyor.

Sözleşmeli çalışanlar için 3+1 ilkesini benimsedik. O konuda yerel yönetimlerin çalışanlarına haksızlığını gidermek için çalışmaların yapıldığını ifade etmek isterim.

KİM, NE TALEP ETMİŞTİ?

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 artış talep etti.

Hükümet, 2022 için yüzde 5 artı yüzde 6, 2023 içinse yüzde 6+6 ve enflasyon farkı teklifinde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Memur
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Okuyucu Yorumları 15 yorum
yazıklar olsun diyorum! memur bu kadarmı rezil sizin gözünüzde sayın bakan? rakamları ifade ederken bile kekeliyorsunuz, sesiniz titriyor, ama işçiye verdiğiniz rakamlarda ağzınız kulaklarınıza varıyordu!!! bir kez daha söylüyorum yazıklar olsun, seneye erken seçimde görüşecez!!!!
Allah sizi bildiği gibi yapsın utanmazlar
adaletin bumu dünya?

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