2022 yılında altın fiyatları ne olur? Ünlü bankanın 2022 yılı altın tahmini!

Geçen haftaya dolar/TL’deki yükselişten destek bularak 1.000 TL'nin üzerinde başlayan gram altın, salı günü dolar kurundaki dalgalı seyri takip etmişti. Gram altın perşembe günü dolar/TL'deki düşüşün yüzde 10'un üzerine çıkmasıyla 600 TL'nin altına kadar gerilemiş ama cuma günü yeniden 650 TL’nin üzerine çıkmıştı. Haftaya 638 TL’den başlayan gram altın, salı günü 677 TL civarında bulunuyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik sonrası Credit Suisse tarafından çarpıcı 2022 altın tahmini geldi.

Peki, 2022' de altın fiyatları ne olacak? İşte detaylar…

Credit Suisse değerli metaller analisti Fahad Tarıq, Fed'in 2022 yılında faiz oranlarını artırmaya hazırlanmasına rağmen kısa vadede altın fiyatları için iyimser olmaya devam ettiklerini söyledi.

2022 yılında altında ortalama fiyatın 1850 dolar/ons civarında oluşmasını beklediklerini ifade eden Tarıq, altın fiyatının uzun vadede ise pandemi öncesi seviyelerinde üzerinde kalamayacağını öngördüklerini belirtti.

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

2023 yılında altın fiyatının, büyük merkez bankalarının faiz artırımlarına devam ettirmelerine bağlı olarak 1600 dolar/ons seviyesine doğru gerileyeceğini öngören Credit Suisse, uzun vadede ise altın fiyatının 1400 dolar/ons seviyelerinde oluşmasını beklediklerini vurguladı.

Credit Suisse analisti Tarıq, 2022 yılında Fed'den 3 faiz artırımı beklediklerini, bu artırımlara rağmen reel faizin negatif olmaya devam edeceğini ve bunun kısa vadede altın fiyatı için destekleyici olmayı sürdüreceğini vurguladı.

Credit Suisse analisti Tarıq, 2022 yılında Fed'den 3 faiz artırımı beklediklerini, bu artırımlara rağmen reel faizin negatif olmaya devam edeceğini ve bunun kısa vadede altın fiyatı için destekleyici olmayı sürdüreceğini vurguladı.

