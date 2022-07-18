FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2022 YKS sonuçları resmen açıklandı! Üniversite hayali kuran milyonları ilgilendiriyor... YKS sorgulama (Tercihler ne zaman başlıyor?)

2022 YKS sonuçları resmen açıklandı! Üniversite hayali kuran milyonları ilgilendiriyor... YKS sorgulama (Tercihler ne zaman başlıyor?)

18.07.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS sonuçları belli oldu! Hem öğrencileri hem de velileri meraklandıran açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı. 18-19 Haziran tarihlerinde üç oturum olarak gerçekleşen YKS sonuçları resmen duyuruldu. Üniversite taban puanları belli oldu mu? Haberimizin içinden TYT - AYT - YKS sonuçları sorgulama yapabilirsiniz. İşte YKS sonuçlarıyla ilgili tüm gelişmeler...

2022 YKS sonuçları resmen açıklandı! Üniversite hayali kuran milyonları ilgilendiriyor... YKS sorgulama (Tercihler ne zaman başlıyor?)

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarıyla ilgili haberi merak ediyordu. Bekleyiş sona erdi ve 2022 YKS sonuçları resmen açıklandı. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanlarıyla birlikte tercih dönemi başlayacak. YKS sonuçlarıyla birlikte sıralamalarını takip edecek öğrenciler tercihlerini yapacak ve uygun üniversitelere başlayacak.

2022 YKS SORGULAMA EKRANI! YKS SONUÇLARIYLA BİRLİKTE TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üniversite adayları YKS sonuçlarının ardından tercih dönemini araştırmaya başladı. Üniversite sınavında dökülen terler kadar tercihlerde başarılı olmak da son derece önemli. Buna göre üniversite tercihleri 27 Temmuz 2022'de başlayacak.

2022 YKS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MYNET Eğitim sayfasından üniversitelerin taban puanlarına, genel durumlarına bakabilir soru işaretlerinizi giderebilirsiniz. Üniversitelerin 2 yıllık bölümleriyle 4 yıllık bölümleri arasındaki farkları, başarı sıralamalarını takip edebilirsiniz.

İŞTE ÜNİVERSİTELERİN BAŞARI SIRALAMALARI

iStock-1279648799

SINAV SONUÇLARINI ÖSYM BAŞKANI DUYURDU

Prof. Dr. Halis Aygün, 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleşen YKS'nin sonuçlarının paylaşıldığını duyurdu. Aygün ayrıca sonuçların tüm adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.

YKS üniversite tercihleri ne zaman yapılacak 2022? YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? ÖSYM açıkladı!YKS üniversite tercihleri ne zaman yapılacak 2022? YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? ÖSYM açıkladı!

TERCİH İŞLEMLERİ 27 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Açıklamasının devamında Prof. Dr. Aygün "2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." bilgisini paylaştı.

TYT BİRİNCİSİ KOCAELİ'NDEN ÇIKTI

2022-YKS'de Temel Yeterlilik Testinin (TYT) oturumunda birinci Kocaeli'den çıktı.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda, sayısalda birincilik Kayseri, eşit ağırlıkta birincilik İzmir, sözelde birincilik yine Kayseri illerinden oldu.

Yabancı Dil Testinin (YDT) birincileri ise Almanca, Arapça, Rusça ve Fransızca, İstanbul; İngilizce, Kocaeli illerinden belirlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MTV ikinci taksit için süre daralıyor! MTV ikinci taksit için süre daralıyor!
İkinci el araba fiyatları için TOBB'dan flaş açıklamaİkinci el araba fiyatları için TOBB'dan flaş açıklama
KYK borçları için flaş gelişme! KYK borçları için flaş gelişme!
Anahtar Kelimeler:
yks sonuçları açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Nwakaeme menajer oyununa geldi!

Nwakaeme menajer oyununa geldi!

Sosyal medyadan duyurdu! Görevden alındılar

Sosyal medyadan duyurdu! Görevden alındılar

Belediye başkanına meydanda saldırı! "Bu kişiler yanıma gelip..."

Belediye başkanına meydanda saldırı! "Bu kişiler yanıma gelip..."

O ülkelerde alarm! Maske geri dönüyor

O ülkelerde alarm! Maske geri dönüyor

Motorinden sonra benzine de üst üste indirim

Motorinden sonra benzine de üst üste indirim

Dikkat çeken 'sosyal harcama' açıklaması

Dikkat çeken 'sosyal harcama' açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

'Yaşayan en seksi kadın' unvanı var! Olay iddia

'Yaşayan en seksi kadın' unvanı var! Olay iddia

Moda kalıplarına meydan okudu! “Kilo vermelisin” dediler ama...

Moda kalıplarına meydan okudu! “Kilo vermelisin” dediler ama...

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

İlkokul öğretmeninin seksi paylaşımları başına bela oldu

İlkokul öğretmeninin seksi paylaşımları başına bela oldu

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Sırrını açık açık anlattı

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Sırrını açık açık anlattı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.