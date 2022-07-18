2022 YKS sonuçları resmen açıklandı! Üniversite hayali kuran milyonları ilgilendiriyor... YKS sorgulama (Tercihler ne zaman başlıyor?)

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarıyla ilgili haberi merak ediyordu. Bekleyiş sona erdi ve 2022 YKS sonuçları resmen açıklandı. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanlarıyla birlikte tercih dönemi başlayacak. YKS sonuçlarıyla birlikte sıralamalarını takip edecek öğrenciler tercihlerini yapacak ve uygun üniversitelere başlayacak.

2022 YKS SORGULAMA EKRANI! YKS SONUÇLARIYLA BİRLİKTE TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üniversite adayları YKS sonuçlarının ardından tercih dönemini araştırmaya başladı. Üniversite sınavında dökülen terler kadar tercihlerde başarılı olmak da son derece önemli. Buna göre üniversite tercihleri 27 Temmuz 2022'de başlayacak.

2022 YKS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MYNET Eğitim sayfasından üniversitelerin taban puanlarına, genel durumlarına bakabilir soru işaretlerinizi giderebilirsiniz. Üniversitelerin 2 yıllık bölümleriyle 4 yıllık bölümleri arasındaki farkları, başarı sıralamalarını takip edebilirsiniz.

İŞTE ÜNİVERSİTELERİN BAŞARI SIRALAMALARI

SINAV SONUÇLARINI ÖSYM BAŞKANI DUYURDU

Prof. Dr. Halis Aygün, 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleşen YKS'nin sonuçlarının paylaşıldığını duyurdu. Aygün ayrıca sonuçların tüm adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.

TERCİH İŞLEMLERİ 27 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Açıklamasının devamında Prof. Dr. Aygün "2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." bilgisini paylaştı.

TYT BİRİNCİSİ KOCAELİ'NDEN ÇIKTI

2022-YKS'de Temel Yeterlilik Testinin (TYT) oturumunda birinci Kocaeli'den çıktı.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda, sayısalda birincilik Kayseri, eşit ağırlıkta birincilik İzmir, sözelde birincilik yine Kayseri illerinden oldu.

Yabancı Dil Testinin (YDT) birincileri ise Almanca, Arapça, Rusça ve Fransızca, İstanbul; İngilizce, Kocaeli illerinden belirlendi.

