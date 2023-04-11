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2023 asgari ücret ne kadar olacak, ara zam gelecek mi? Asgari ücretliye bayram ikramiyesi var mı? Beklentiler artıyor

11.04.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zammı en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye çıkartılmasının ardından gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca asgari ücretli çalışan, maaşlarına zam gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Milyonlarca çalışan seçimler öncesi asgari ücret müjdesi haberi bekliyor. Peki, 2023 asgari ücret ne kadar olacak, ara zam gelecek mi? Asgari ücretliye bayram ikramiyesi var mı?

2023 asgari ücret ne kadar olacak, ara zam gelecek mi? Asgari ücretliye bayram ikramiyesi var mı? Beklentiler artıyor

Asgari ücret ara zam haberleri, zam müjdesi bekleyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri gibi birçok konuda etkili olan asgari ücret 2023 oranı merak ediliyor. Konuya dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Yaptığı açıklamada asgari ücret zammına da değinen Erdoğan'ın söylemleri, asgari ücrete zam beklentisini iyice yükseltti. İşte konuyla ilgili gelişmeler...

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK, ARA ZAM GELECEK Mİ?

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL seviyesine çıkarılması ve bayram ikramiyesinin 2 bin TL olması ardından asgari ücret zammı heyecanla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zam konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan asgari ücrete zam ile ilgili açıklamasında, "Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız" ifadelerini kullanmıştı.

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Asgari ücretten gelir, damga vergisi kaldırırken, sadece sigorta primi işçi hissesi kesintisi yapılıyor. Erdoğan zam için temmuz ayını işaret etmişti. Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ara zam oranı enflasyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmaları ve işçi sendikalarının beklentisi ile belirlenecek. Ancak henüz 2023 Temmuz asgari ücret ara zam oranına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

ASGARİ ÜCRETLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ VAR MI?

Bayram ikramiyesi 2022 yılında 1100 TL olarak belirlenmişti. Ancak artan enflasyon nedeniyle bayram ikramiyesi 2023 yılı itibariyle 2000 TL'ye yükseltildi. Bayram ikramiyesi asgari ücretlilere verilmiyor. Çalışan kesimin yararlanamadığı bayram ikramiyesi uygulaması yalnızca emeklileri kapsıyor.

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