2023 emekli bayram ikramiyelerine zam geldi mi, ne kadar oldu? İşte 2023 emekli bayram ikramiyesi tarihleri!

Emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı ve ne zaman hesaplara yatacağı ile ilgili bilgiler merakla bekleniyor. Yeni yılla birlikte maaşlara gelen zamlar sonrası emeklilere verilen bayram ikramiye ücretlerinin ne kadar olacağı ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Peki 2023 emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili bir açıklama yapıldı mı, ne zaman yatacak ve ikramiyelerde artış olacak mı? İşte merak edilen bilgiler...

2023 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

2023 bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı araştırılıyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği konuda bir gelişme var mı merak konusu oldu. 2022 yılında Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez olmak kaydıyla emekliye 1100 TL bayram ikramiyesi verilmişti. Emekliye bayram ikramiyesi 2023 yılında ne kadar olacak henüz belli değil. Konu ile ilgili şu an için yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2023 yılında Ramazan Bayramı 21 - 23 Nisan, Kurban Bayramı ise 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında olacak. Bayram ikramiyeleri bayramdan önce hesaplara yatıyor. 2023 yılında da emekli bayram ikramiyelerinin bayram tarihlerinden önce hesaplara yatması bekleniyor.



