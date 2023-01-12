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2023 EYT emekli maaş promosyonu ne kadar? Bankalar kesenin ağzını açıyor! 2 milyonu aşkın EYT'liye 25 bin TL maaş promosyonu

12.01.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 EYT emekli maaş promosyonu ile ilgili son dakika haberleri sonrası araştırmalar da hız kazandı. Maaşlarının hesaplarına yatacağı günü iple çeken vatandaşlar, müşteri çekmek isteyen bankaların promosyon hazırlıklarına başlamasının ardından, konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, 2023 EYT emekli maaş promosyonu ne kadar? 2 milyonu aşkın EYT'liye 25 bin TL maaş promosyonu sunulması bekleniyor. İşte detaylar...

2023 EYT emekli maaş promosyonu ne kadar? Bankalar kesenin ağzını açıyor! 2 milyonu aşkın EYT'liye 25 bin TL maaş promosyonu

2023 EYT emekli maaş promosyonu ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi kısa bir sürede yasalaşacak ve böylelikle 2 milyon 250 bin kişinin emeklilik yolu açılmış olacak. Birçok kişi basında yer alan haberlerin ardından "2023 EYT emekli maaş promosyonu ne kadar?" sorusunu araştırıyor. Bankalar tarafından 2 milyonu aşkın EYT'liye 25 bin TL maaş promosyonu sunulması bekleniyor. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

2023 EYT EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR?

EYT ile 2 milyon 250 bin kişinin emekli olması bekleniyor. Bu durum bankaları da heveslendirdi. Çok sayıda banka promosyon yarışı için hazırlıklara başladı.

2022'nin Temmuz ayında başlayan emekli maaş promosyonları için yarış Aralık ayına kadar devam etti.

Bilindiği üzere, son güncellemelerle bir emeklinin alacağı promosyon miktarı ek ödemelerle birlikte 7.500 TL'ye kadar yükselmişti.

EYT'LİLERE 25 BİN TL'LİK PROMOSYON

Şimdi EYT'lilerin de emekli olmasına kısa bir süre kala yeni bir iddia ortaya atıldı.

Bankaların bu promosyon miktarlarını yaklaşık 3 kattan fazla arttırarak yaklaşık 25 bin TL'ye kadar yükseltmesi bekleniyor.

EYT EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONU KONUSUNDA AÇIKLAMA BEKLENİYOR

EYT emekli maaşı promosyonu ile ilgili önümüzdeki günlerde bankalardan açıklama yapılması bekleniyor.

EYT'LİYE PROMOSYON NE ZAMAN YATAR?

EYT'liler için promosyonun ne zaman verileceğine ilişkin konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"20 bin, 25 bin liralara çıkacağına dair bir çok duyum alıyoruz. EYT kanunu çıkar çıkmaz biz promosyonu hak ettik diye bir şey söz konusu değil. Emekliliği hak ettikten sonra maaşınızın yatmış olması ve aradan en az 3 gün geçmesi gerekiyor"

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