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2023 FİTRE NE KADAR DİYANET: Ramazan fitresi kimlere verilir? Fitre ne zaman verilir, kaç lira?

11.04.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 ramazan fitresi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Ramazan ayının sonuna yaklaşılmasıyla fitrelerini vermek isteyen Müslümanlar, 'Fitre kime verilir ve fitre ne kadar' sorularının yanıtını merak ediyor. İslam dininde kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Peki, 2023 fitre ne kadar diyanet? Ramazan fitresi kimlere verilir? Fitre ne zaman verilir, kaç lira? Ayrıntılar haberimizde...

2023 FİTRE NE KADAR DİYANET: Ramazan fitresi kimlere verilir? Fitre ne zaman verilir, kaç lira?

Fitre parası ramazan ayının bitmesine kısa bir zaman kala sorgulanıyor. Diyanet, Müslümanlar için bu yıl verilecek fitre ne kadar olacak açıkladı. İşte 2023 fitre miktarı, fitrenin kimlere ve ne kadar verileceğine dair detaylar...

2023 FİTRE NE KADAR?

Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantı sonrasında aldığı kararla, 2023 yılı fitre miktarının 70 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

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Ramazan fitresi ile ilgili yapılan açıklamanın tam metni ise şu şekilde:
"Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı fitre miktarının 70 TL olarak belirlenmesine, bu meblağın nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebileceğine, belirlenen bu meblağın, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğuna, bunun yanında her bir mükellefin, kendi ekonomik durumunu ve günlük gıda harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebileceğine, oy birliği ile karar verildi."

RAMAZAN FİTRESİ KİMLERE VERİLİR, NE ZAMAN?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen Müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır.

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Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,
b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,
c) Eşine,
d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,
e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).
Şâfiîlere ve Ebu Yusuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).
Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301)

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