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2023 İŞSİZLİK MAAŞI ne kadar olacak? ASGARİ ÜCRET ile işsizlik maaşına yüzde kaç zam gelecek? İşte en düşük - en yüksek tahminler...

20.12.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 işsizlik maaşının ne kadar olacağı bugün üçüncü kez yapılacak olan asgari ücret toplantısı öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere bahsi geçen maaş, işten çıkartılan ve belirlenen koşullara uyan vatandaşların yeni iş bulana dek asgari düzeyde geçinmeleri için verilmektedir. Peki, 2023 işsizlik maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret ile işsizlik maaşına yüzde kaç zam gelecek? İşte en düşük - en yüksek tahminler...

2023 İŞSİZLİK MAAŞI ne kadar olacak? ASGARİ ÜCRET ile işsizlik maaşına yüzde kaç zam gelecek? İşte en düşük - en yüksek tahminler...

2023 işsizlik maaşı, asgari ücretin genel düzeyinin artmasıyla birlikte yükselecek kalemler arasında yer alıyor. İşten çıkartılan sigortalı vatandaşın yeni bir iş bulana dek geçimini idame ettirebilmesi için ödenen bu ücrete ilişkin detaylar merak konusu oldu. "2023 işsizlik maaşı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, asgari ücret ile işsizlik maaşına yüzde kaç zam gelecek? İşte en düşük - en yüksek tahminler...

2023 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

İşsizlik maaşı, asgari ücret ile netleşecek.

Asgari ücrette yüzde 30’luk bir artış olması halinde işsizlik maaşı en yüksek 6 bin 628 TL olarak ödenecek.

Asgari ücrete yüzde 40 zam gelirse işsizlik maaşı 7 bin 137 TL olacak.

İşsizlik maaşı, asgari ücretre yüzde 50 artış olması halinde ise 7 bin 647 TL olarak ödenecek.

ASGARİ ÜCRET İLE İŞSİZLİK MAAŞINA YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?

Asgari ücrette 3. toplantı bugün yapılacak.

Asgari ücret ile ilgili açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 20 Aralık 2022 Salı güünü işaret etti.

Bakan Bilgin, "Salı günü uzlaşmaya varacağız" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret ile ilgili 2. toplantı sonrası açıklamalar peş peşe gelmişti.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücret işveren desteği bu yıl masada, talebimizi yeniledik."

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ise konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"Rakam konuşulmadı, artık herhalde son toplantıda konuşuruz. Bundan sonraki toplantı son mu olur bilmiyorum ama artık yavaş yavaş rakam konuşulacakatır. Bizim istediğimiz verilerin bir kısmı geldi bir kısmını alacağız.

Son toplantıda inşallah rakam gelir, gelir gelmez de paylaşacağız.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete ilişkin, "Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz" dedi.

Öte yandan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'dan da açıklama geldi.

Özkaya asgari ücrette 8 bin lira sınırına dikkat çekerek, "Benim tahminim 7 bin 700 ile 7 bin 900 lira arasında bir ücret belirlenebilir. Ancak Cumhurbaşkanımız 8 bin psikolojik sınırını geçerek 8 bin 50 diyebilir"

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