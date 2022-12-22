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2023 kapıcı maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret sonrası aparman görevlisi, kapıcı maaşı kaç TL?

22.12.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret 2023 zammı bugün belli olacak. Milyonların heyecanla beklediği rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Asgari ücret ile birlikte değişen maaşlar arasında kapıcı maaşları da yer alıyor. Bu kapsamda 2023 kapıcı maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret sonrası aparman görevlisi, kapıcı maaşı kaç TL? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm detaylar...

2023 kapıcı maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret sonrası aparman görevlisi, kapıcı maaşı kaç TL?

2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret rakamı bugün duyurulacak. Milyonlarca vatandaş tarafından heyecanla beklenen asgari ücret açıklamasının ardından bir çok maaş ve ödemede değişecek. Bu maaşlardan biri de kapıcı maaşları. 2023 kapıcı maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret sonrası aparman görevlisi, kapıcı maaşı kaç TL? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm detaylar...

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2023 KAPICI MAAŞI NE KADAR OLDU?

Asgari ücretin artması ile birlikte yenilenecek olan kapıcı maaşları hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. 2023 kapıcı maaşı ve zam oranı belli olur olmaz haberimizin içerisinde yer alacaktır.

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2022 KAPICI MAAŞI NE KADAR?

2022 Kapıcılar İçin Asgari Ücret (01.07.2022 - 31.12.2022 Dönemi)
Brüt Ücret: 6.471,00
Sigorta Primi İşçi Payı: 905,94
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı: 64,71
Kesintiler Toplamı: 970,65
NET ÜCRET (Asgari Ücret): 5.500,35

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2022 Kapıcı Maaşı İşverene Maliyeti (01.07.2022 - 31.12.2022 Dönemi)
Asgari Ücret: 6.471,00
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı): 1.003,01
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu: 129,42
İşverene Toplam Maliyeti: 7.603,43

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