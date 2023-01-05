2023 kıdem tazminatı tavanı açıklandı mı, ne kadar oldu? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? 10 yıllık çalışan tazminatı 180 bin TL!

Kıdem tazminatı tavan ücreti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapıldığını açıklamasının ardından çalışan kesim tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Kıdem tazminatı çalışan kesimin en büyük güvencesi durumunda. Peki 2023 kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İşte merak edilen bilgilerin cevabı...

2023 KIDEM TAZMİNATI TAVANI 180.000 TL!

2022 Temmuz-Aralık döneminde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, gelir vergisinden istisna edilecek kıdem tazminatı tavanı 15.371,40 TL olarak açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrasında gözler kıdem tazminatına çevrildi. 2023 kıdem tazminatı 17.904,62 TL‘ye çıkarıldı. Yapılan açıklamaya göre 10 yıllık bir çalışan işten çıkartıldığında, işveren, personelin maaşı ne kadar olursa olsun çalışana en fazla 179 bin 40 TL kıdem tazminatı ödeyecek.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.

Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen durumlar (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.



