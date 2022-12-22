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2023 Polis maaşı ne kadar olacak? Zamlı polis maaşı en düşük ve en yüksek ne kadar, kaç TL?

22.12.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 polis maaşları yeni asgari ücretin 8500 liraya çıkmasıyla beraber merak konusu oldu. Çalışılan yıla bağlı olarak değişiklik gösteren polis maaşları görev yapılan bölgeye göre de değişkenlik gösteriyor. Asgari ücret zammı dolaylı olarak memur maaşlarını da etkileyecek. Peki, 2023 Polis maaşı ne kadar olacak? Zamlı polis maaşı en düşük ve en yüksek ne kadar, kaç TL? İşte görev yılına göre en düşük ve en yüksek polis maaşı zam oranları...

2023 Polis maaşı ne kadar olacak? Zamlı polis maaşı en düşük ve en yüksek ne kadar, kaç TL?

Polis maaşları yeni yıl öncesi sorgulanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni asgari ücreti açıklaması sonrası araştırmalar hız kazandı. Polis memurları yılda iki kez Temmuz ve Ocak aylarında maaşlarına zam alıyor. Memur Maaşı zamlarında olduğu gibi polis maaşlarında da zam yapılırken enflasyon dikkate alınıyor. Polis, öğretmen gibi memur maaşları hesaplanırken o günün enflasyon rakamları da göz önünde bulundurulmaktadır. Peki, Polis maaşları 2023'te ne kadar olacak?

2023 POLİS MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

Kasım ayında açıklanan enflasyon rakamına göre 8/1 derecesinde görev alan polis memuru 13752 TL maaş alıyordu. 5 aylık enflasyon oranının yüzde 15.11 oranında olması 2023 yılında polis maaşının resmi bir rakam olmamakla beraber 15 bin 829 TL'ye çıkacağını gösteriyor.

Aralık ayında TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı netlik kazanacak.

polis-promosyonu

POLİS OLMA ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı olmak

Lise, lisans ve ön lisans mezunu olması

Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi.

KPSS baraj puanını geçmek.

Reşit olmak (18 yaş kanunu) 30 yaşını geçmemek.

Kişin silah taşımak için engel bir durumu olmaması

Ceza almamış olması

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