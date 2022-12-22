2023 Polis maaşı ne kadar olacak? Zamlı polis maaşı en düşük ve en yüksek ne kadar, kaç TL?

Polis maaşları yeni yıl öncesi sorgulanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni asgari ücreti açıklaması sonrası araştırmalar hız kazandı. Polis memurları yılda iki kez Temmuz ve Ocak aylarında maaşlarına zam alıyor. Memur Maaşı zamlarında olduğu gibi polis maaşlarında da zam yapılırken enflasyon dikkate alınıyor. Polis, öğretmen gibi memur maaşları hesaplanırken o günün enflasyon rakamları da göz önünde bulundurulmaktadır. Peki, Polis maaşları 2023'te ne kadar olacak?

2023 POLİS MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

Kasım ayında açıklanan enflasyon rakamına göre 8/1 derecesinde görev alan polis memuru 13752 TL maaş alıyordu. 5 aylık enflasyon oranının yüzde 15.11 oranında olması 2023 yılında polis maaşının resmi bir rakam olmamakla beraber 15 bin 829 TL'ye çıkacağını gösteriyor.

Aralık ayında TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı netlik kazanacak.

POLİS OLMA ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı olmak

Lise, lisans ve ön lisans mezunu olması

Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi.

KPSS baraj puanını geçmek.

Reşit olmak (18 yaş kanunu) 30 yaşını geçmemek.

Kişin silah taşımak için engel bir durumu olmaması

Ceza almamış olması



