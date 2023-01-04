FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2023 yılı bedelli askerlik fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı Bedelli askerlik kaç para oldu? Duyan bir daha düşünüyor!

2023 yılı bedelli askerlik fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı Bedelli askerlik kaç para oldu? Duyan bir daha düşünüyor!

04.01.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 yılı bedelli askerlik fiyatı vatani görevini bedelli olarak yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Yeni yılla birlikte fiyatlarda değişikliğe gidildi. Birçok kişi internette, "2023 yılı bedelli askerlik fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı Bedelli askerlik kaç para oldu?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

2023 yılı bedelli askerlik fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı Bedelli askerlik kaç para oldu? Duyan bir daha düşünüyor!

2023 yılı bedelli askerlik fiyatı internette araştırılmaya devam ediliyor. 2023 yılı bedelli askerlik fiyatı merak konusu oldu. Son yapılan zamla 80 bin 64 TL olan bedelli askerlik ücretine yüzde 30 zam geleceği öngörülüyor. İşte detaylar...

2023 BEDELLİ ASKERLİK FİYATI NE KADAR OLDU?

Bedelli askerlik ücretleri 2023 yılının gelmesiyle yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte memur ve emekli maaş artış oranının yüzde 30 artacağı belli oldu.

Şu an 80 bin 64 TL olan bedelli askerlik ücretinin, açıklanan 6 aylık enflasyon farkı ve refah payıyla birlikte yüzde 30 zamlanacağı tahmin ediliyor.

Buna göre; 2023 yılında bedelli askerlik ücretinin 104 bin 83 lira olması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Memur ve memur emeklisi maaşı zam oranı Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte zam oranı yüzde 25 olarak güncellenmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 Ocak 2023 Çarşamba günü yeni bir açıklamada bulundu.

Memur ve emekli zammı yüzde 30 oldu.

5

Memur ve emekli maaşları için konuşan Cumhurbaşkanı erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Engelli maaşı, evde bakım pararı, 65 yaş aylığı! 4.336 TL oldu...Engelli maaşı, evde bakım pararı, 65 yaş aylığı! 4.336 TL oldu...
2023 kıdem tazminatı tavanı belli oldu! Tek tek hesaplandı2023 kıdem tazminatı tavanı belli oldu! Tek tek hesaplandı
Bedelli askerlik ücreti 2023 için belli olduBedelli askerlik ücreti 2023 için belli oldu
Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik bedelli askerlik ücreti

En Çok Okunan Haberler

Altın fiyatları ile ilgili gündem yaratacak tahmin!

Altın fiyatları ile ilgili gündem yaratacak tahmin!

Emekli ve memurlar dikkat! Zam oranı arttı...

Emekli ve memurlar dikkat! Zam oranı arttı...

İmamoğlu'ndan 'İşte kanıtı' diye paylaştı! 'Soylu'nun ihmalini kanıtladık, suç duyurusunda bulunacağız'

İmamoğlu'ndan 'İşte kanıtı' diye paylaştı! 'Soylu'nun ihmalini kanıtladık, suç duyurusunda bulunacağız'

Bakan Soylu telefon görüşmelerini tek tek açıkladı! "40 arama kaydı var"

Bakan Soylu telefon görüşmelerini tek tek açıkladı! "40 arama kaydı var"

Emekliye 2 bin TL ek ödeme! 17 Ocak'ta...

Emekliye 2 bin TL ek ödeme! 17 Ocak'ta...

Orta gelirliye konut projesi şartları belli oldu

Orta gelirliye konut projesi şartları belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Mutfakların gözdesi oldu, herkes ona bayılıyor!

Mutfakların gözdesi oldu, herkes ona bayılıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.