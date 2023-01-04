2023 yılı bedelli askerlik fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı Bedelli askerlik kaç para oldu? Duyan bir daha düşünüyor!

2023 yılı bedelli askerlik fiyatı internette araştırılmaya devam ediliyor. 2023 yılı bedelli askerlik fiyatı merak konusu oldu. Son yapılan zamla 80 bin 64 TL olan bedelli askerlik ücretine yüzde 30 zam geleceği öngörülüyor. İşte detaylar...

2023 BEDELLİ ASKERLİK FİYATI NE KADAR OLDU?

Bedelli askerlik ücretleri 2023 yılının gelmesiyle yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte memur ve emekli maaş artış oranının yüzde 30 artacağı belli oldu.

Şu an 80 bin 64 TL olan bedelli askerlik ücretinin, açıklanan 6 aylık enflasyon farkı ve refah payıyla birlikte yüzde 30 zamlanacağı tahmin ediliyor.

Buna göre; 2023 yılında bedelli askerlik ücretinin 104 bin 83 lira olması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Memur ve memur emeklisi maaşı zam oranı Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte zam oranı yüzde 25 olarak güncellenmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 Ocak 2023 Çarşamba günü yeni bir açıklamada bulundu.

Memur ve emekli zammı yüzde 30 oldu.

Memur ve emekli maaşları için konuşan Cumhurbaşkanı erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz"

