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2023 yılında en çok ne aldık, alışveriş trendleri açıklandı

31.12.2023 16:43 | Son Güncelleme:
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Hepsiburada, 2023 yılında platformu üzerinden verilen siparişleri inceledi. En yoğun alışveriş Pazartesi ve Salı günleri gerçekleşirken, tüketiciler alışverişlerini özellikle akşam saatlerinde, 21:00 ile 22:00 arasında yapmayı tercih etti .

2023 yılında en çok ne aldık, alışveriş trendleri açıklandı

Hepsiburada, 2023 yılında platformu üzerinden verilen siparişleri inceleyerek tüketici eğilimlerini açıkladı. Verilere göre 2023 yılında, en çok temel tüketim & gıda, sağlık ve güzellik, giyim, teknoloji ürünleri, küçük ev aletleri ve ev-yaşam kategorisinden alışveriş yapıldı.

ALIŞVERİŞE EN ÇOK İLGİ GÖSTEREN İLLER

E-ticaret alışverişlerinin en fazla gerçekleştiği İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından 2023 yılında alışverişe en yoğun ilgi gösteren şehirler Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya ve Adana oldu.

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EN YOĞUN ALIŞVERİŞ HANGİ GÜNLER YAPILDI?

En yoğun alışveriş Pazartesi ve Salı günleri gerçekleşirken, tüketiciler alışverişlerini özellikle akşam saatlerinde, 21:00 ile 22:00 arasında yapmayı tercih etti ve indirim dönemi olan Kasım ayı ve okula dönüş dönemini kampanyalarını içeren eylül ve ekim aylarında e-ticarete en yoğun ilgiyi gösterdi.

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Taşınabilir bilgisayarlar cep telefonlarının ardından en çok tercih edilen teknolojik ürünler arasında yer aldı. Cep telefonu aksesuarlarında ise 2023 yılında bluetooth kulaklıklar ve akıllı saatler öne çıktı. Bu yıl evlere en çok satın alınan ürünler arasında bardak ve fincanlar yer aldı. Dekorasyon kategorisinde dolap, ofis koltuğu ve bilgisayar masaları da 2023 yılında alışverişlerde tercih edilen ürünler oldu.

KÜÇÜK EV ALETLERİNDE İLK TERCİH FRİTÖZLER

Küçük ev aletlerinde fritözler en çok alınan ürünlerden olurken, bu sene espresso ve cappuccino makineleri, buharlı ütüleri, saç ve sakal düzeltme makineleri de ön plana çıktı. Etkili temizlik performanslarıyla robot süpürgeleri çok satanlar arasında yer alırken mikrodalga fırınları ön plana çıktı.

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BEYAZ EŞYALAR ARASINDA EN ÇOK BULAŞIK VE ÇAMAŞIR MAKİNELERİ SATIN ALINDI

Beyaz eşyalar arasında en çok bulaşık ve çamaşır makineleri satın alındı. Bu sene evlere en çok satın alınan bir diğer ürün de kurutma makineleri oldu. Bu sene mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcakları sebebiyle en çok satın alınan ürünler arasında klima ve vantilatörler de yer aldı.

Müşteriler, yılın ilk 6 ayında temel tüketim ve gıda kategorisinde en çok ilgiyi ıslak mendillere, bebek bezine ve tuvalet kağıdına gösterdi. Gıda ve içecek kategorisinde 2023 yılında müşterilerin en çok tercih ettiği ürün grubu ise kahveler oldu. Kahve kategorisini gazlı ve gazsız içecekler, helvalar, çikolata ezmeleri ve kuruyemişler takip etti.

(DHA)


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