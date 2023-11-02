2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak, ne zaman belli olur? Bakan Işıkhan açıkladı

Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklamasında bulunuldu. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılmasını ümit ettiğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan detayları aktardı. 2024 asgari ücret tutarı özel sektör çalışanları, memur ve işçiler tarafından merak edildi. İşte Bakan Işıkhan'ın 2024 asgari ücret tutarı konusunda yaptığı açıklama...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2024?

Asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu olurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dikkat çeken bir açıklamada bulunarak memur, işçi ve emeklileri enflasyona ezdirmeyeceklerini belirtti.

İşte Bakan Işıkhan'ın o açıklaması:

“Geçtiğimiz dönemde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda hem işçi hem de işveren kesiminin oy birliğiyle asgari ücreti net 11.402 liraya yükselttik. Böylece 2002 yılında 184 lira olan bu rakamı, reel olarak yüzde 237 artırmış olduk. Aralık ayı başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için yine komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz. Bildiğiniz üzere tüm ücretlilerin asgari ücret düzeyine kadar olan gelirlerinin, vergi dışında bırakılmasını sağlamıştık. Dolayısıyla asgari ücrette yapılacak her artış, tüm çalışanlar bakımından vergi istisnası tutarının artışı kadar ek gelir avantajı sağlamış oluyor. Bu kapsamda 2024 yılında 595,1 milyar lira vergi istisnası öngörülmektedir”

Memur zammı konusuna da değinen Bakan Işıkhan “2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde işçilerin aylık çıplak ücretlerini 15.000 liraya yükseltmiştik. Bu yükseltme ile birlikte tüm brüt ücretlere 2023 yılı ilk altı ayı için refah payı dahil yüzde 45 oranında zam yapılmış ve diğer kalemlerde iyileştirmeler yapılmıştır” dedi ve açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Kamu çalışanlarımızın mali ve sosyal haklarını düzenleyen 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 2023 yılı Ağustos ayında gerçekleştirilmiştir. Büyük oranda uzlaşma ile neticelenen toplu sözleşme sonucunda Toplu Sözleşmenin geneline ilişkin oransal zam dışında; 11 hizmet kolunun tamamında sendikalarla mutabakat sağlanmıştır. Oransal zam olarak da kamu görevlilerimiz ve emeklilerimize 2024 yılı için yüzde 15 + yüzde 10, 2025 yılı için yüzde 6 + yüzde 5 maaş artışı yapılmıştır. Bununla birlikte, maaş artışlarının enflasyonun altında kalması durumunda aradaki fark da enflasyon farkı olarak verilmeye devam edilecektir. Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan zamlarla, en düşük devlet memuru aylığı 22.017 liraya yükseltilmiştir. Böylece 2023 yılında en düşük memur maaşındaki artış oranı yüzde 141,8; ortalama memur maaşındaki artış oranı ise yüzde 128,8 olmuştur. 2002 yılı Aralık ayı-2023 yılı Ekim dönemine baktığımızda ise en düşük memur maaşındaki reel artış yüzde 192’ye, ortalama memur maaşındaki reel artış ise yüzde 125’e ulaşmıştır. Çalışanlarımıza yönelik enflasyona karşı koruma prensibimizi, önümüzdeki dönemlerde de aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2024 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını aralık ayında yapması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Yapılan toplantıların ardından aralık ayının son haftasına doğru güncel asgari ücret tutarının belirlenmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşına yapılacak zam için yılbaşını işaret eden Bakan Işıkhan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirecek, yine bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik detaylı değerlendirme ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz”





