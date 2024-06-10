FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ‘2024 için durum iyi, 2025 zor geçecek…’ S&P’den Türkiye’nin kredi notu ile dolar/TL kuru için açıklama: Tarih ve rakam verdiler

‘2024 için durum iyi, 2025 zor geçecek…’ S&P’den Türkiye’nin kredi notu ile dolar/TL kuru için açıklama: Tarih ve rakam verdiler

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
10.06.2024 15:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, Türkiye'de tek haneli enflasyonun 3 yıl uzakta olduğunu söyledi. Ayrıca kredi notu konusunda da yeni bir artışı yıl sonundan önce gözden geçireceklerini duyurdu. Dolar/TL kuruna ilişkin de tahminde bulunan Gill, “Dolar yılı 32,5 seviyesinde tamamlar” dedi.

‘2024 için durum iyi, 2025 zor geçecek…’ S&P’den Türkiye’nin kredi notu ile dolar/TL kuru için açıklama: Tarih ve rakam verdiler

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CNBC-e’ye verdiği özel röportajda Alara Akgün'e verdiği röportajda Gill, Türkiye’nin yeni bir kredi not artışına dair açıklamasında, “Kredi notunuzun görünümü pozitif. Türkiye'nin B+ olan notunu yıl sonundan önce gözden geçireceğiz. Üçte bir olasılıkla yükselebilir. Türkiye'nin rezerv birikimini ve cari açığındaki trendi izliyoruz. 2023'te bütçe açığı oldukça büyüktü. Ancak bu yıl sonuna doğru bunun yaklaşık olarak bir puan kadar düşeceğini tahmin ediyoruz. Bu süreç ayrıca altın talebine de bağlı. Piyasa, para politikasına ve yüksek seviyede kalan enflasyonun gelişimine son derece duyarlı olacak” ifadelerini kullandı.

ghmf

“ZORLUK DAHA ÇOK 2025’TE OLACAK”

“Politika faizinin yüzde 50'ye çıkması, birikimlerinizi TL'ye kaydırmayı oldukça cazip kılıyor. Böylelikle döviz mevduatlarının TL'ye kaydırılması eğilimini görüyoruz” diyen Gill, “Sanırım zorluk daha çok 2025'te olacak çünkü döviz kurundaki artış enflasyonun altında. Bu da giyim, tekstil gibi önemli ihracat sektörlerinin rekabet gücünü gerçekten olumsuz etkilemeye başlayabilir, ayrıca turizmi de bir dereceye kadar etkiler. Şu anda döviz kuru, enflasyonun düşmesindeki referans noktası. Mevcut politika veya strateji, döviz kurunun reel anlamda oldukça güçlü tutulması gibi görünüyor. Bu da rekabet gücünü etkileyebilir” şeklinde yorum yaptı.

5

“ÖNEMLİ OLAN İÇERİ GİREN PARANIN KALICI OLMASI”

Gill sözlerini şöyle sürdürdü:

“Teoride, bu, sadece hükümetin değil, şirketlerin de borçlanma maliyetinin sürekli olarak düşmesi gerektiği anlamına gelmelidir. Türkiye'nin yerel piyasalarına yabancı ilgisinin arttığını görüyoruz. Şirket tahvili piyasasında aşağı yönlü faiz eğrisi var. Bu da şirketlere daha uzun vadeli ve daha düşük faizli borçlanma fırsatı verebilir. Ancak bu paranın çoğu oldukça spekülatif para. Yabancılar, Türkiye'ye taşıma oranı çok çekici olduğu için geliyor. Bu durum, 2025'te sonlanabilir ve yabancı çıkabilir. Önemli olan içeri giren paranın kalıcı olması... Sanırım bu büyük bir zorluk. Daha fazla doğrudan yatırımı nasıl çekersiniz? Bu, gelecekteki kredi notunu etkileyebilir.”

DOLAR (36)

“ENFLASYONDA YAVAŞ VE KARMAŞIK DÜŞÜŞ SÜRECİ YAŞANABİLİR”

Yıl sonu enflasyon tahminlerine ilişkin, “Bizim bu yıl için ortalama enflasyon tahminimiz, yanılmıyorsam, evet, yüzde 56 ile 57 arasında. Biz, bu yıl için ortalama olarak yüzde 57'ye bakıyoruz. Gelecek yılın ortalama tahmini ise yüzde 28. Yani enflasyonda çok yavaş ve karmaşık bir düşüş süreci yaşanabilir. Tek haneli enflasyonu 2027 sonuna kadar görmüyoruz. Bu da üç yıl uzakta ve açıkçası, dünya komplike bir yer” açıklamasında bulunan Gill, “Türkiye başka bir dış şok da alabilir. Bunun yanı sıra diğer izlediğimiz şey elbette gelir politikası. Asgari ücret politikası çünkü bu enflasyon için oldukça kritik. Yani, varsayılan olarak, 2024'te başka bir asgari ücret ayarlaması olmazsa, enflasyon daha hızlı düşebilir. Ancak aynı zamanda, 2025'te alınan ücret ayarlama kararlarına da bağlı olacaktır” diye konuştu.

MERKEZ BANKASI (5)

FAİZ İNDİRİMİ BEKLEMİYORLAR

Faiz politikasında erken indirim riski görüyor musunuz?” sorusuna da yanıt veren S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, “Yani, bunun büyük ölçüde tasarrufların dolarizasyon eğilimleri ve açıkça enflasyon trendlerine bağlı olacağını düşünüyorum. Ancak belki Merkez Bankası'nın 2025'in başlarında faizleri düşürmeyi düşünebileceğini bir fırsat görebilirsiniz. Bana göre, 2024'te bu çok olası görünmüyor. Tabii, enflasyonda ciddi bir düşüş yaşanmadığı sürece” dedi.

iStock-1357629543

“DOLAR YILI 32,5 SEVİYESİNDE TAMAMLAR”

Dolar/TL kurunda yaşanan sakin seyire ilişkin de soru yöneltilen Gill, kur tahminini de açıkladı. “TL'nin dolar karşısında 2024'te oldukça istikrarlı olacağını düşünüyoruz” diyen S&P Global Kıdemli Direktörü, “Yıl sonunda 32,5 seviyesinde sonlanabilir ve şu anki seviyeye oldukça yakın. Bunun bir numaralı nedeni, haziran ve eylül aylarındaki turizm sezonu ile güçlü bir döviz girişinin olması. Asıl soru, doların çıkacağı zamanlarda ne olacak? Yılın sonuna doğru normalde, daha yüksek döviz çıkışları ve enerji ithalatı için daha fazla döviz talebi olur. Bu nedenle, yıl sonunda biraz daha fazla volatilite olabileceğini hissediyorum. Ancak hala portföy girişlerinin çok güçlü olduğunu izliyoruz. Merkez Bankası aslında dolar alıyor, dolar satmıyor. Bu nedenle, 2024 için durum iyi görünüyor. 2025 ise daha büyük bir ayarın yapılıp yapılmayacağı sorusunu akıllara getiriyor. Çünkü 2025 yılı zor geçebilir ve özellikle ihracatçılar için bazı sektörlerin kar marjları oldukça sıkıntıya düşebilir” ifadelerini kullandı.


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
10 bin liradan 4-5 bin liraya kadar düştü! Yüzlerce ilan var10 bin liradan 4-5 bin liraya kadar düştü! Yüzlerce ilan var
'Memur 40 bin TL alırken biz ayda 60 bin TL'ye işçi bulamıyoruz''Memur 40 bin TL alırken biz ayda 60 bin TL'ye işçi bulamıyoruz'
Otomobilde ek vergiye iş dünyasından destek! Otomobilde ek vergiye iş dünyasından destek!
Anahtar Kelimeler:
dolar
En Çok Okunan Haberler
40 bin TL maaşı var, çalışacak eleman yok! 'Her ay zam yapıyorlar'

40 bin TL maaşı var, çalışacak eleman yok! 'Her ay zam yapıyorlar'

Kredi kartında tarihsel ortalama aşıldı

Kredi kartında tarihsel ortalama aşıldı

Türkiye'nin gözü orada! Kuduz nedeniyle karantinaya alınan mahallede arbede: Gözaltılar var

Türkiye'nin gözü orada! Kuduz nedeniyle karantinaya alınan mahallede arbede: Gözaltılar var

'Memur 40 bin TL alırken biz ayda 60 bin TL'ye işçi bulamıyoruz'

'Memur 40 bin TL alırken biz ayda 60 bin TL'ye işçi bulamıyoruz'

10 bin liradan 4-5 bin liraya kadar düştü! Yüzlerce ilan var

10 bin liradan 4-5 bin liraya kadar düştü! Yüzlerce ilan var

Önce emekli zammı sonra promosyon!

Önce emekli zammı sonra promosyon!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Babalar Günü Fırsatları başladı!

Babalar Günü Fırsatları başladı!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.